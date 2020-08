Oorzaak dodelijk brand Vlissingen niet meer te achterhalen door explosie

Er is niet te achterhalen waardoor de brand die vorige week woedde in een flatgebouw in Vlissingen is ontstaan. Bij de brand kwam een 64-jarige man om het leven.

Bij de brand was ook een explosie. Die werd veroorzaakt door een in de brand gevlogen zuurstofcilinder, concludeert de politie. Door de explosie is niet meer te achterhalen waardoor de brand is ontstaan. De politie heeft het onderzoek afgesloten.

Het slachtoffer had zuurstofcilinders in huis omdat hij leed aan de longziekte COPD. "Door het vuur werd de druk in de cilinder te hoog. Uiteindelijk is die uit elkaar geklapt", zegt een woordvoerder tegen Omroep Zeeland.

Meerdere woningen ontruimd

De brand sloeg donderdag over naar meerdere appartementen. Er raakte ook een aantal bewoners gewond. Een van hen moest naar het ziekenhuis.

Ook moesten meerdere bewoners worden geëvacueerd. Een deel van hen mag nog steeds niet naar huis en is ondergebracht bij familie, vrienden of in een hotel.

Er raakten ook huisdieren gewond. Een deel kon worden gered, zo'n vijftien dieren overleden aan hun verwondingen.