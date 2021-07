Shell verhoogt winstuitkering aandeelhouders, investeringsbudget blijft gelijk

Aandeelhouders van Shell kunnen deze zomer rekenen op een hoger dividend. Dat zegt het olie- en gasbedrijf in een handelsupdate. Door de flink gestegen olieprijs en meer vraag naar energie verdient Shell meer geld dan het eerder verwachtte. Hoeveel geld Shell precies uit gaat keren, moet blijken uit kwartaalcijfers die later deze maand komen.

Vorig jaar werd Shell hard geraakt door de coronacrisis. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog werd de winstuitkering toen verlaagd, en flink ook. In oktober werd de eerste verhoging aangekondigd, maar die kwam niet in de buurt van wat de winstuitkering ooit was. Voor de coronacrisis stond Shell, net als andere grote oliebedrijven, bekend om zijn ruimhartige winstuitkeringen.

Naast de dividendverhoging blijft Shell inzetten op het terugbrengen van de schulden. Het investeringsbudget voor dit jaar wordt niet verhoogd. Eerder dit jaar liet Shell weten dat er uit een jaarlijks budget van om en nabij de 20 miljard dollar, de komende jaren 2 tot 3 miljard euro uitgetrokken wordt voor hernieuwbare energiebronnen en 'energieoplossingen' zoals waterstof.

Nog eens 3 miljard wordt gestoken in een tak van het bedrijf waar onder meer oplaadpunten, extra tankstations maar ook de verkoop van bijvoorbeeld smeeroliën onder vallen. De rest gaat naar fossiele activiteiten als olie, chemie en gas.

De koers van Shell steeg tot zo'n drie procent op het nieuws, maar staat nog altijd flink lager dan voor de coronacrisis.