Jongeling Damsgaard en duizendpoot Maehle brengen Denen lach en geluk

Joakim Maehle - Pro Shots

Op elk groot toernooi staan er spelers op die bij het grote publiek nog onbekend zijn. Een goed optreden op een EK of WK doet wonderen, soms is één actie zelfs al genoeg om de marktwaarde danig te verhogen. Bij Denemarken is het niet anders. Bij de nationale ploeg springen onder anderen Mikkel Damsgaard en Joakim Maehle in het oog. Engeland is gewaarschuwd.

Dribbelkoning Damsgaard Mikkel Damsgaard is de jongste speler uit de Deense selectie. Op de dag van de met 2-1 gewonnen kwartfinale met Tsjechië werd hij 21 jaar. Het talent begon als bankzitter aan het toernooi en kwam na het drama rond Christian Eriksen in de tweede EK-wedstrijd tegen België in de ploeg en ging er niet meer uit. In het driespitsensysteem van coach Kasper Hjulmand is hij de creatieve man aan de linkerkant. Zijn dribbels sprongen eruit, zijn techniek en zijn fraai gekrulde schot van afstand tegen Rusland, waarmee hij de eerste doelpuntenmaker geboren in de 21ste eeuw op een eindtoernooi werd. Hjulmand en Damsgaard gaan al even terug. Als coach van FC Nordsjaelland liet Hjulmand het toen 17-jarige talent eind 2017 debuteren in de hoofdmacht. In 2019 verruilde Hjulmand zijn baan bij Nordsjaelland voor die bij de nationale ploeg. De twee zouden elkaar snel weer zien.

Damsgaard slecht Russische muur - NOS

Waar ook Feyenoord eerder belangtelling toonde, vertrok Damsgaard begin 2020 voor 6,75 miljoen euro naar Sampdoria. In zijn eerste volledige seizoen in de Serie A kreeg hij niet voor niets veel speeltijd. Maar liefst 35 wedstrijden speelde Damsgaard de afgelopen jaargang. Een debuut voor Denemarken was een logisch gevolg. Hjulmand had de eer om zijn voormalige pupil bij Nordsjaelland ook zijn eerste wedstrijd voor Denemarken te gunnen in een oefenduel met Zweden in november 2020. De volgende stap volgde op het EK. Na enkele goede wedstrijden op het EK weet Europa wie Damsgaard is. De vergelijking met Michael Laudrup klinkt en Damsgaard wordt in verband gebracht met grote clubs als AC Milan, Juventus, Internazionale, FC Barcelona en Tottenham Hotspur. Sampdoria laat weten dat het talent niet te koop is voor een bedrag onder de 50 miljoen euro.

Marathonman Joakim Maehle Joakim Maehle was de speler die de bal in de eerste EK-wedstrijd tegen Finland bij een ingooi naar Christian Eriksen wierp toen die in elkaar zakte. Net als zijn teamgenoten kreeg Maehle hulp om de mentale klap te verwerken en net als zijn teamgenoten stond hij op indrukwekkende wijze op. Dit EK is Maehle de onvermoeibare marathonman. Geen Deense speler maakt meer meters dan hij. Bondscoach Hjulmand koos voor Maehle, die doorgaans aan de rechterkant speelt, vanaf de tweede wedstrijd voor een rol als hangende buitenspeler op links. Die rol zit de duizendpoot als gegoten. Vooral zijn aanvallende kwaliteiten vallen op. Tegen Rusland en Wales vond Maehle het net en de beeldschone assist in het kwartfinaleduel met Tsjechië wekte wereldwijd bewondering. Met buitenkant rechts stelde Maehle Kasper Dolberg in staat de Denen op 2-0 te zetten.

Prachtige assist Mæhle op Dolberg - NOS

Ook de 24-jarige Joakim Maehle mag zich sinds dit EK verheugen in belangstelling van de grotere clubs. Zo worden Chelsea en Internazionale met hem in verband gebracht. De verdediger stapte in januari van dit jaar voor 12 miljoen euro over van het Belgische KRC Genk naar het Italiaanse Atalanta. Met een contract tot medio 2025 op zak zal Maehle niet gemakkelijk los te weken zijn bij Atalanta. Verslaggever Bert Maalderink volgt de Deense ploeg in aanloop naar de halve finale tegen Engeland: