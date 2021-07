Boeren bijeen voor protest, later acties bij bedrijven gepland

In Den Haag is het programma van start gegaan, wat later dan gepland omdat er nog werd gewacht op boeren die nog onderweg waren. Aan het begin werd kort stilgestaan bij de aanslag op Peter R. de Vries. In andere steden werd een minuut stilte gehouden.

Actievoerende boeren komen op dit moment aan op de plaatsen in het land waar vandaag actie wordt gevoerd tegen het stikstofbeleid. De acties zijn onder meer in Den Haag, Zwolle, Assen, Arnhem en Den Bosch.

Op de A12 bij Utrecht werden rond 08.30 uur enkele tientallen tractoren door de politie van de snelweg gehaald. Ze waren onderweg naar Den Haag. Ze hebben hun reis via de binnenwegen vervolgd.

Er gingen vanochtend ook groepen boeren onderweg naar Arnhem, Assen, Zwolle en Den Bosch. In Brabant blokkeerde de politie opritten naar de A50 en en A59 om te voorkomen dat tractoren de snelweg op zouden rijden.

Bij de provinciehuizen in de verschillende steden staat het inmiddels vol met landbouwvoertuigen. In Den Bosch kwam commissaris van de koning Ina Adema rond kwart voor twaalf naar buiten om de boeren te woord te staan.

Acties bij bedrijven

Vanmiddag volgen er ook acties op andere plaatsen, waaronder Wageningen.

Er zal door de acties weinig verkeersoverlast ontstaan, verwacht Rutger van Lier, een van de actieleiders. "De burger gaat er weinig last van hebben, we gaan geen snelwegen blokkeren dus er zullen geen files ontstaan. We gaan geen ruiten ingooien of dingen in brand steken of vernielen. We zijn geen vandalisten, we zijn gewoon boeren. We komen gewoon op voor onze gezinnen en bedrijven."

Wel zijn sommige bedrijven het doelwit de acties. "We willen een paar flinke mokerslagen uitdelen", zegt Van Lier. De actievoerde boeren willen de aandacht vestigen op bedrijven die geen vergunning voor de Natuurbeschermingswet hebben. "Een aantal boeren heeft niet zo'n NB-vergunning, maar er zijn ook heel veel grote bedrijven en industrieën die die vergunning niet hebben."

Omroep Brabant meldt dat actievoerders vanmiddag mogelijk doorrijden naar Eindhoven Airport en het terrein van Jumbo in Veghel. Voor de luchthaven zou al een demonstratievergunning zijn aangevraagd.

'Ruimte voor de boer'

Bart Kemp van Agractie verwacht in Den Haag nog honderden tractoren en ook demonstranten die met de trein komen. "De boodschap van de actie is: ruimte voor de boer", zegt Kemp. "Boeren worden verdreven van hun land, van de grond waar ze al generaties lang boeren en voedsel produceren. Daar gaat het over vandaag, dat Den Haag gaat luisteren naar boerengezinnen, omdat het om hun toekomst gaat."

Voor de actievoerders staat voorop dat er geen gedwongen opkoop van boerenbedrijven gaat plaatsvinden. Op dit moment gebeurt dat alleen op vrijwillige basis.

Peter R. de Vries

Agractie Flevoland doet niet mee aan het protest, vanwege de aanslag op Peter R. de Vries. "Wij begrijpen dat het land in rep en roer is en dat de politiek en journalistiek wel iets anders aan het hoofd heeft dan het voortbestaan van de agrarische sector. Wij twijfelen er dan ook aan of onze boodschap nu wel de aandacht krijgt die hij verdient", meldt de afdeling bij Omroep Flevoland.

Andere afdelingen van Agractie gaan wel door met actievoeren vandaag, zegt Kemp. "We zullen tijdens de acties wel kort aandacht besteden aan Peter R. de Vries."

Ook Farmers Defence Force, dat de protesten buiten Den Haag heeft opgezet, laat weten stil te staan bij het nieuws over Peter R. de Vries. Bij aanvang van de protesten zal er een minuut stilte worden gehouden "uit respect en medeleven", aldus een woordvoerder.