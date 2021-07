Boeren bijeen voor protest, honderden tractoren op Malieveld

Beelden van de protesten in Den Haag en elders in het land:

Op verschillende plekken in het land zijn boeren bijeengekomen om actie te voeren tegen het stikstofbeleid. De acties zijn onder meer in Den Haag, Zwolle, Assen, Arnhem en Den Bosch.

Bij de provinciehuizen in de verschillende steden staat het vol met landbouwvoertuigen. In Den Bosch kwam commissaris van de koning Ina Adema rond 11.45 uur naar buiten om de boeren te woord te staan. In Assen ging Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force in gesprek met commissaris Jetta Klijnsma. In Zwolle en Arnhem spraken de actievoerders met gedeputeerden.

Andere sprekers waren onafhankelijk Kamerlid Wybren van Haga, Edgar Mulder (PVV) en Thierry Baudet (FvD). De laatste raakte in discussie met de organisatie nadat hij uit eigen beweging op een hoogwerker was geklommen, maar kreeg wat later toch het woord op het podium.

Ook CDA-parlementariër Derk Boswijk werd uitgejouwd. Veel boeren zijn het niet eens met de nieuwe landbouwvisie van het CDA , waarin de partij voor het eerst stelt dat de veestapel onvermijdelijk kleiner moet worden. De landbouw is verantwoordelijk voor meer dan de helft van de stikstofuitstoot in Nederland, heeft het RIVM berekend .

In de ochtendspits werden op de A12 bij Utrecht enkele tientallen tractoren door de politie van de snelweg gehaald. Ze waren onderweg naar Den Haag en vervolgden hun reis via de binnenwegen. In Brabant blokkeerde de politie opritten naar de A50 en A59 om te voorkomen dat tractoren de snelweg op zouden rijden.

Er zal door de acties weinig verkeersoverlast ontstaan, verwachtte Rutger van Lier, een van de actieleiders, vanochtend. "De burger gaat er weinig last van hebben, we gaan geen snelwegen blokkeren dus er zullen geen files ontstaan. We gaan geen ruiten ingooien of dingen in brand steken of vernielen. We zijn geen vandalen, we zijn gewoon boeren. We komen gewoon op voor onze gezinnen en bedrijven."

Wel zijn sommige bedrijven het doelwit de acties. "We willen een paar flinke mokerslagen uitdelen", zei Van Lier in het NOS Radio 1 Journaal. De actievoerde boeren willen de aandacht vestigen op bedrijven die geen vergunning voor de Natuurbeschermingswet hebben. "Een aantal boeren heeft niet zo'n NB-vergunning, maar er zijn ook heel veel grote bedrijven en industrieën die die vergunning niet hebben."

'Ruimte voor de boer'

"De boodschap van de actie is: ruimte voor de boer", zegt Bart Kemp, voorman van Agractie. "Boeren worden verdreven van hun land, van de grond waar ze al generaties lang boeren en voedsel produceren. Daar gaat het over vandaag, dat Den Haag gaat luisteren naar boerengezinnen, omdat het om hun toekomst gaat."

Voor de actievoerders staat voorop dat er geen gedwongen opkoop van boerenbedrijven gaat plaatsvinden. Op dit moment gebeurt dat alleen op vrijwillige basis.