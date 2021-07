Veteraan Paul (36) laat zich meteen gelden in zijn eerste NBA-finale ooit

Paul (36) is bezig aan zijn zestiende seizoen in de NBA, maar speelt voor het eerst in de finale. De veteraan tekende voor 32 punten, waarvan hij er vijftien in het derde kwart maakte. Phoenix sloeg daarin het beslissende gaatje van 57-49 naar 92-75.

Phoenix Suns heeft in de finale van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA het eerste treffen met Milwaukee Bucks gewonnen. Chris Paul leidde zijn ploeg naar een comfortabele thuiszege (118-105) in de best-of-7-serie.

"Tegen iedereen die Paul heeft afgeschreven, zou ik willen zeggen dat hij solliciteert naar de Hall of Fame", zei ploeggenoot Devin Booker. "Hij neemt de ploeg dagelijks op sleeptouw. Het is alleen al goed om hem in de kleedkamer te hebben, en dan heb ik het nog niet eens over alles wat hij op het veld doet."

Antetokounmpo weer in actie

Bij de Bucks keerde Giannis Antetokounmpo terug na een rugblessure, hij nam twintig punten voor zijn rekening. "Het was zwaar en ik moest mijn best doen om terug te keren", aldus de Griek. "Het voelde goed en mijn knie voelde stabiel aan. Ik had geen pijn."

Het volgende duel in de serie wordt over twee dagen ook in Phoenix gespeeld.

Beide ploegen speelden twee keer eerder om de Noord-Amerikaanse basketbaltitel. De Suns verloren beide finales (1976 en 1993). Milwaukee werd in 1971 kampioen en was in 1974 verliezend finalist.