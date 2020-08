Jehovah's Getuigen verliezen hoger beroep over misbruikrapport

De overheid hoeft een rapport over seksueel misbruik binnen de Jehovah's Getuigen niet te verwijderen van internet. Ook hoeft de staat geen rectificatie te plaatsen.

Het gerechtshof in Arnhem besloot vandaag in hoger beroep dat de Jehovah's Getuigen geen zogenoemd spoedeisend belang meer hebben bij hun eisen. Het rapport is al maanden geleden gepubliceerd op Rijksoverheid.nl en wodc.nl en staat bovendien op tal van andere websites. "Daarmee bestaat voor verwijdering of rectificatie onvoldoende urgentie."

Ook stelt het hof dat het verwijderen van het rapport er waarschijnlijk niet toe zal leiden dat de Tweede Kamer de uitkomsten niet bespreekt. Ook kan de civiele rechter de minister volgens het hof niet opdragen een brief te schrijven aan de Tweede Kamer, waarin staat wat de Kamer moet doen en laten met het rapport, wat de Jehovah's Getuigen hadden geëist.

Ontevreden over afhandeling van misbruik

Eind januari bleek uit het onderzoek dat Jehova's getuigen die binnen de geloofsgemeenschap te maken kregen met seksueel misbruik meestal geen aangifte deden bij de politie en overwegend negatief zijn over de interne afhandeling van het misbruik.

In een reactie liet het bestuur weten dat de gemeenschap zich al jaren ontfermt over de slachtoffers en hun pastorale zorg geeft. Het rapport zou discriminerend zijn, omdat het zich alleen richt op één organisatie en voorbijgaat aan andere geloofsgemeenschappen. Het advies om een intern meldpunt voor seksueel misbruik op te richten, legde het bestuur naast zich neer.

Het bestuur had een paar dagen eerder een kort geding aangespannen om publicatie van het rapport te voorkomen, maar daar ging de rechter niet in mee.