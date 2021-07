Krajicek wint Wimbledon 1996: 'Unieke dag, al realiseerde ik me dat toen niet'

Krajicek wint Wimbledon in 1996 - AFP

"Ja, ja... Jaaa-jajajaja! Oooooh oh oh wat mooi! Richard Krajicek wint Wimbledon 1996! Fe-no-me-naal. Grandioos!" Dat was het commentaar van Jan Roelfs op 7 juli 1996, bij een van de meest bijzondere prestaties uit de Nederlandse sportgeschiedenis. Precies 25 jaar geleden won Richard Krajicek de titel op Wimbledon, als eerste en enige Nederlandse man slaagde hij erin een grandslamtitel te veroveren in het enkelspel. Roelfs, tegenwoordig commentator bij de NOS, was de enige Nederlandse sportjournalist die vanuit Londen live verslag deed van die historische Wimbledon-finale. "Nu realiseer ik me pas hoe uniek dat is geweest; een uniek moment in de Nederlandse sporthistorie." Bekijk hieronder de beelden van de beslissende bal in de Wimbledon-finale van 1996 en beluister het commentaar van Jan Roelfs.

Roelfs werkte in 1996 voor RTL, dat destijds als enige Nederlandse omroep de uitzendrechten voor Wimbledon had. De nieuwe zender stuurde hem als commentator naar het toernooi, al had hij op dat moment nooit voor mogelijk gehouden dat het zo'n groot succes zou worden voor het Nederlandse tennis. Krajicek had namelijk al twee jaar geen wedstrijd meer gewonnen op Wimbledon. Hij overwoog voor het toernooi zelfs om zich af te melden, zo vertelde hij jaren later. "Hij ging natuurlijk echt zonder enige verwachtingen naar Wimbledon toe. Ik was er ook bij in Rosmalen, waar hij helemaal niet goed speelde en in de kwartfinale verloor van Paul Haarhuis", herinnert Roelfs zich. Flow "Richard was altijd een twijfelaar. Er was natuurlijk die knie waar hij vaak last van had. En hij had op gras ook helemaal niet zulke aansprekende resultaten geboekt. Dat is op een of andere manier daar enorm gegroeid. Hij is in een soort flow terechtgekomen."

Krajicek met de Wimbledon-trofee - AFP

Krajicek was als 17de geplaatst voor het toernooi. Na zeges op Javier Sánchez, Derrick Rostagno, Brett Steven en Michael Stich (Wimbledon-winnaar van 1991) stuitte hij op topfavoriet Pete Sampras, de Amerikaan die in de drie jaar vóór 1996 én de vier jaar daarna Wimbledon wist te winnen.

In 2016 maakten we op NOS.nl een serie over de zegereeks van Krajicek op Wimbledon en spraken we met alle tegenstanders die hij op het toernooi versloeg. De artikelen zijn hier terug te lezen.

"Het begon helemaal toen hij Sampras versloeg. Sampras was op dat moment echt de onverslaanbare held van Wimbledon. Daar sprak de hele tenniswereld over. Richard werd toen opeens titelkandidaat en de hype was begonnen." In de halve finales won 'De Kraai' vervolgens soepeltjes van Jason Stoltenberg, waarna hij zich kon opmaken voor de finale tegen Malivai Washington. Tegen de Amerikaanse outsider was Krajicek de grote favoriet, maar niet iedereen in Londen was blij met die finale. Teleurstelling bij collega's "Collega's van de buitenlandse media waren eigenlijk heel teleurgesteld over het affiche. Krajicek tegen Washington, dat was geen Sampras tegen Stich. Een finale zonder Sampras, dat is nu hetzelfde als Djokovic en Federer die allebei de finale niet halen." Maar voor Roelfs kon het niet beter. "Het was een unieke dag, al realiseerde ik me dat toen niet. In de tijd van Tom Okker (die in 1978 de halve finale in het enkelspel haalde, red.) zat ik als jongetje voor de tv. Toen werd Wimbledon pas vanaf de halve finales uitgezonden door de NOS. Vanuit mijn jeugd was het daarom ook zo bijzonder dat Krajicek in de finale stond."

Jan Roelfs als tenniscommentator - ANP

Roelfs had tijdens de laatste fase van het toernooi Tjerk Bogtstra naast zich, de coach van de vroeg uitgeschakelde Jan Siemerink die voor de gelegenheid als co-commentator fungeerde. Streaker zorgt voor grijns De finale zelf verliep niet helemaal vlekkeloos. Het begon al met de veelbesproken actie van Melissa Johnson, de vrouw die voor de wedstrijd met alleen een schort het centre court op rende. "Dat was wel een grappig moment. Ik herinner me de glimlach en grijns op het gezicht van Krajicek nog, die door dat geintje kon ontspannen en kon gaan tennissen. Ik had toen ook wel het gevoel dat hij zou gaan winnen."

Melissa Johnson neemt met haar actie de spanning weg in de finale - Getty Images

"Ik voelde zelf ook wel spanning, ja. Maar na een half uur ging het regenen en moesten we alweer stoppen. Dan maakten Bogstra en ik grappen: ga jij een broodje halen? Daarna gingen de spelers weer de baan op, maar na een uur kwam er weer een regenpauze. En daarna nog een. Wij lieten dan een beeld zien met een tekst: 'het regent op Wimbledon', terwijl de BBC een heel studioprogramma had. Het heeft ook nooit heel hoge kijkcijfers gescoord; niemand gaat kijken naar een beeld waar niks gebeurt." "En dan moesten er ook nog reclames worden uitgezonden. Dat kon je niet in de regenpauze doen, heel irritant. Het was wel lastig om daar een boeiend verhaal van te maken. Vandaar dat ik soms wel denk: volgens mij hebben toen echt heel veel mensen naar de BBC gekeken."

Krajicek tijdens zijn partij tegen Washington - AFP

De woorden die Roelfs uitsprak toen Krajicek als winnaar op het heilige gras stortte, zijn volgens de commentator dan ook niet memorabel. Maar dat doet niets af aan de ervaring van Roelfs, die het een van de hoogtepunten uit zijn carrière noemt. "Wimbledon is zo'n groot mondiaal evenement, waar mensen over de hele wereld naar kijken. Helemaal in die tijd waren tennissers mondiale sporthelden. Wimbledon was het grootste toernooi en dat heeft Krajicek gewoon gewonnen. Dat vind ik gewoon heel mooi, zeker voor hemzelf en voor het Nederlandse tennis. Missie geslaagd." In 1999 keek Krajicek in een uitzending van Sport in Beeld terug op zijn zegetocht in Londen. Bekijk het gesprek hieronder.