Magische sfeer Wembley moet Engelsen naar finale EK helpen: 'De druk is enorm'

Ruim zestigduizend fans doen woensdagavond een poging het Engelse elftal naar de finale van het Europees kampioenschap te schreeuwen. "De sfeer zal magisch zijn", blikte verdediger Harry Maguire vooruit naar het duel in de halve finale tegen outsider Denemarken. "Wembley is ons thuis. We zijn dit toernooi samen op reis gegaan: de fans, de spelers en de staf. Dit wordt een unieke kans in ons eigen huis."

De Engelsen zijn woensdagavond in het voordeel. Door de coronabeperkingen zullen de Denen op de tribunes van Engelands mooiste voetbaltheater fors in de minderheid zijn. Zoals de Duitse fans dat in de achtste finale waren toen hun elftal het op Wembley tegen Engeland moest opnemen en met 2-0 verloor. De Duitsers vonden het thuisvoordeel van de Engelsen belachelijk, maar de UEFA greep niet in.

Stadioncapaciteit

Woensdag is de stadioncapaciteit weer met duizenden fans verhoogd. En Engeland is door het succes van het eigen team inmiddels in opperste staat van extase beland. 'Football is coming home' voert in alle lagen van het land de boventoon. Het verwachtingspatroon is enorm en nog eens aangewakkerd door de uitslagen van het Engelse elftal, dat op het EK in vijf wedstrijden nog geen doelpunt tegen kreeg.

"De druk is al sinds de start van het toernooi enorm groot", gaf bondscoach Gareth Southgate dinsdag aan. "Het hele land staat achter ons. Dat is een geweldig gevoel. We kunnen geschiedenis schrijven. Mijn spelers hebben inmiddels ook ervaring in het spelen van belangrijke duels."

De laatste keer dat de Engelse ploeg in de finale van een groot titeltoernooi stond, was in 1966, toen Engeland in de WK-finale Duitsland versloeg. "De Denen hebben het EK al eens gewonnen, wij nog nooit. Misschien zijn zij wel in het voordeel", meende Southgate.