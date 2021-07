Record aan fusies en overnames, 'bedrijven moeten zich aanpassen'

Er worden records gebroken in overnameland. Zo werd er dit kwartaal voor 1500 miljard dollar (1268 miljard euro) aan fusies en overnames gedaan. Het bedrag dat private equity de afgelopen zes maanden besteedde aan deals, 500 miljard dollar, is het hoogste sinds 1980, volgens cijfers van het databedrijf Refinitiv waar de Financial Times naar verwijst.

Het is het vierde kwartaal op rij dat er voor meer dan 1000 miljard aan overnames en fusies in een kwartaal wordt gedaan.

Zwart gat

De huidige situatie is een flinke wending ten opzichte van een jaar geleden toen de pandemie uitbrak. Uit cijfers van KPMG bleek dat er de eerste drie maanden van 2020 bijna een derde minder deals gedaan werden dan een jaar eerder. "Eerst hadden we het razend druk, daarna keken we wel even in een zwart gat", zegt Danny Bosker, bij KPMG hoofd van de fusies en overnames tak.

Maar toen de economische schade bleek mee te vallen, was corona was zelfs een aanjager van fusies en overnames, zegt Leo Groothuis, partner bij advocatenkantoor NautaDutilh en gespecialiseerd op dat gebied. "Veel maatschappelijke ontwikkelingen hebben zich versneld en daardoor passen bedrijven zich aan."

Schoolvoorbeeld

Zo is er het afgelopen jaar veel meer besteld waardoor e-commerce is gegroeid. Dat soort veranderingen leidt tot overnames. Groothuis: "Het schoolvoorbeeld daarvan is Thuisbezorgd." Na eerdere Britse en Duitse overnames nam het moederbedrijf van Thuisbezorgd voor 6,5 miljard euro het Amerikaanse Grubhub over om zo een maaltijdbezorger te worden met 70 miljoen klanten.

Ook streamingdiensten hebben een goed jaar achter de rug omdat veel mensen thuis op de bank zaten in lockdown. Twee weken geleden kondigden RTL en Talpa aan dat zij gaan fuseren om streamingdienst Videoland te versterken en om de concurrentie met buitenlandse spelers aan te kunnen.

Door al die fusies en overnames wordt de markt geconsolideerd, oftewel er ontstaan meer grote bedrijven. Tobias Broeders, partner corporate finance bij EY: "Dat zou kunnen leiden tot minder concurrentie en hogere prijzen. Dat is geen rare gedachte." Maar het hoeft niet. "Er starten dan ook weer andere initiatieven."

Lage rente

Volgens Bosker leiden naast corona ook andere grote uitdagingen zoals klimaatverandering tot meer overnames. Bosker: "Dat betekent voor bedrijven dat ze zich moeten aanpassen." Volgens hem kunnen bedrijven dat in veel gevallen niet helemaal alleen. "Zo moeten autofabrikanten overschakelen naar elektrisch. Dat zijn enorme transformaties waardoor bedrijven kijken naar andere bedrijven waarmee ze versneld nieuwe kennis en technologie in huis kunnen halen."

Maar een van de belangrijkste redenen voor het recordaantal fusies en overnames is de lage rente. Die wordt mede veroorzaakt door het ruime monetair beleid. Er is er veel geld beschikbaar gesteld door centrale banken.

Maar daarom leveren staatsobligaties weinig op. Broeders: "Investeerders zoals pensioenfondsen moeten daarom op zoek naar alternatieven en iets vinden om het geld aan het werk te zetten. Dat vertaalt zich naar de recente records." Daar komt bij dat door de lage rente geld lenen goedkoper is.

Hoelang de situatie zo blijft, is afwachten, zegt Broeders. "Dat we nu op een hoog niveau staan is duidelijk en dat het een keer naar beneden gaat ook. Maar wanneer: dat weet niemand."

Bosker van KPMG: "We dachten dat corona de klap zou zijn, maar het tegenovergestelde bleek het geval te zijn." Hij heeft geen aanwijzingen dat de hausse op de overnamemarkten binnenkort ophoudt. "Maar dit kan heel snel veranderen en het komt meestal vanuit een hoek die niemand verwacht had."