Argentinië na penalty's langs Colombia, finale Copa gaat tussen Messi en Neymar

De Copa América krijgt zijn droomfinale tussen de grote sterren Neymar en Lionel Messi. Want na gastland Brazilië plaatste ook Argentinië zich, door Colombia na een spijkerharde halve finale (1-1) uiteindelijk via strafschoppen te verslaan.

Keeper Emiliano Martínez werd de grote held door de penalty's te stoppen van Edwin Cardona, Yerry Mina en oud-Ajacied Davinson Sánchez.

Voor Messi wordt het de vijfde finale met zijn land, waar hij de vorige vier allemaal verloor. De 34-jarige recordinternational van de Argentijnen steekt echter in grootse vorm, want de voorzet op Lautaro Martínez betekende al zijn vijfde assist dit toernooi. En vier keer scoorde Messi al.

Tien keer geel

Na die vroege voorsprong kreeg ook Colombia genoeg kansen het duel naar zich toe te trekken. Tussen de tien gele kaarten door raakte Wilmar Barrio de paal, kopte Mina tegen de lat en was het uiteindelijk Luis Díaz die na een uur spelen vanuit een moeilijke hoek scoorde.

Argentinië, dat in 1993 voor het laatst een grote prijs won, is sinds de nederlaag tegen Brazilië tijdens de halve finale van de vorige Copa al negentien duels ongeslagen. Zondag is de eindstrijd in Rio de Janeiro.