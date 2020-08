Aantal positieve coronatests bijna verdubbeld: minder tests, meer besmettingen

Coronatest - ANP

Het aantal mensen dat positief is getest op corona is de afgelopen week bijna verdubbeld, terwijl er minder mensen zijn getest. Er kwamen van 29 juli tot en met 4 augustus 2588 coronapatiënten bij, meldt het RIVM. Een week eerder waren dat er nog 1329. Er zijn ruim 10.000 minder tests afgenomen dan in de voorgaande week, toen er 111.764 mensen werden getest. Het zijn er nu 98.109. Vorige week was 1,1 procent van de afgenomen tests positief, nu is dat 2,3 procent. Een kwart van het aantal positief getesten was tussen de 20 en 29 jaar. Het aantal mensen dat besmettelijk is voor anderen, neemt snel toe. Een maand geleden waren dat er nog ongeveer 3000, nu zijn dat er naar schatting ruim 16.000. Hoewel dat nog steeds maar 0,1 procent van de bevolking is, is dat wel een verviervoudiging.

Positieve coronatesten - NOS

Er zijn grote regionale verschillen. Zuid-Holland kent verreweg de meeste besmettingen, met 33 besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen twee weken. Ook in Noord-Holland en Zeeland is het aantal besmettingen relatief hoog. In Drenthe nam het aantal besmettingen juist af van 3,2 naar 1 per 100.000 inwoners. Vooral ouderen opgenomen Er werden de afgelopen week 44 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen, de week ervoor waren dat er 23. "Dat baart ons zorgen", zegt Susan van den Hof van het RIVM. "Het gaat hier in tegenstelling tot de besmettingscijfers vooral om ouderen." Er zijn zes covid-patiënten overleden, drie minder dan de week ervoor. Er is nog geen sprake van een sterke toename van het aantal opnames op de intensive cares. "Op basis van de ziekenhuisopnames wordt rekening gehouden met een lichte toename op de IC's, maar we zien tot nu toe geen grote toename." De patiënten die afgelopen week zijn geregistreerd zijn niet allemaal in die week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden.

Aantal besmettingen - NOS

"Bij iets meer dan de helft van de gevallen is niet duidelijk wat de bron van de besmetting is", zegt Van den Hof. "Dat percentage lijkt nu toe te nemen, maar dat komt vooral omdat GGD's vanwege drukte achterlopen met het verwerken van gegevens." Ze wijst erop dat mensen zich goed aan de coronamaatregelen moeten houden om het tij te keren. "De enige manier waarop de trend kan worden gekeerd, is dat mensen zich aan de regels houden: je laten testen en niet naar feestjes gaan als je klachten hebt. Eerder heeft het goed geholpen toen mensen zich aan de maatregelen hielden." De zogeheten r-waarde, die aangeeft hoeveel mensen een coronapatiënt gemiddeld besmet, is gedaald van 1,40 naar 1,20. "Hij is al weken boven de 1. Dat betekent dat de epidemie blijft toenemen, maar niet steeds sneller", zegt Van den Hof. De berekende r-waarde loopt enkele weken achter. De meest actuele waarde is van 17 juli.