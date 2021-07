Wekdienst 7/7: Onderzoek naar aanslag De Vries • Opnieuw boerenprotest

Goedemorgen! Een dag na de aanslag op Peter R. de Vries is het onderzoek in volle gang. Ook worden nieuwe boerenprotesten verwacht en is het de laatste dag van het staatsbezoek van Willem-Alexander en Máxima aan Duitsland.

Wat heb je gemist?

De gezondheidstoestand van Peter R. de Vries is nog onduidelijk. Hij vecht voor zijn leven, zei burgemeester Halsema van Amsterdam gisteravond op een persconferentie over de aanslag op de misdaadjournalist. Halsema noemde hem een nationale held en een zeldzaam moedige journalist.

Voor de aanslag op Peter R. de Vries zijn drie verdachten opgepakt, onder wie de vermoedelijke schutter. Dat maakte de politie Amsterdam op de persconferentie bekend. Twee zijn klemgereden in hun vluchtauto op de A4 bij Leidschendam en een is opgepakt in Amsterdam. Over de achtergrond van de verdachten is niets bekendgemaakt.

De Vries werd aan het begin van de avond neergeschoten in het centrum van Amsterdam. De 64-jarige misdaadjournalist was vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. in het Marengoproces over liquidaties in het criminele circuit, met hoofdverdachte Ridouan Taghi.