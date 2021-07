Etappe 11: twee keer over de Ventoux, waar Froome in 2016 de benen nam

Chris Froome moet in 2016 aan de wandel op de Mont Ventoux - ANP

Na een relatief rustige dag, mogen de klassementsrenners vandaag weer flink aan de bak. De elfde etappe is bijna 200 kilometer lang en het venijn zit hem in de staart met een dubbele beklimming van de Mont Ventoux. De laatste winnaar van een Touretappe die op de Ventoux eindigde, rijdt ook nu nog rond in het peloton. Vijf jaar geleden, op 14 juli 2016, mocht de Belg Thomas De Gendt zijn armen omhoog doen op de top om de overwinning te vieren. Maar niet alleen De Gendt trok die dag de aandacht. Achter hem legde geletruidrager Chris Froome een deel van het parcours namelijk rennend af. De fiets van de Brit raakte bij een valpartij zodanig beschadigd dat hij niet verder kon en omdat hij niet direct een vervangende fiets kreeg, besloot Froome een stuk te gaan lopen. Bekijk hier de beelden van een rennende Froome:

'Een wielrenner zonder fiets, wat gebeurt hier?' - NOS

Tadej Pogacar rijdt vandaag als drager van de leiderstrui de Ventoux op, maar is niet van plan dat net als Froome deels lopend te gaan doen. "Ik hoop dat er morgen net zoveel fans zijn als toen, maar dat het tot minder stress leidt." Ook Froome rijdt nog rond in het peloton, maar doet dat in deze Tour vrij anoniem. De Brit staat na tien etappes op de 155ste plaats in het algemeen klassement op bijna twee uur van leider Pogacar. Of een herhaling van 2013 erin zit, toen hij als winnaar over de streep kwam op de Ventoux, is dan ook maar de vraag.

Froome pakt in 2013 etappezege op Mont Ventoux - NOS

Hij vloog destijds op zijn kenmerkende lage verzet naar boven en liet niemand meer in de buurt komen. Net als zijn rennende optreden in 2016, vond zijn overwinning op de Ventoux plaats op 14 juli. Finish niet op de top In 2013 lag de finish op de top van de Ventoux. Dat was ook de bedoeling in 2016, maar in verband met harde wind werd de etappe destijds ingekort. Ook dit jaar is de eindstreep niet bovenop de Ventoux getrokken. Na de laatste beklimming van de dag, wacht nog een korte afdaling naar het dorp Malaucène. Het is voor het eerst in de Tour dat Malaucène als aankomstplaats fungeert.

Het profiel van de elfde etappe - NOS