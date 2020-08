Meer dan 7600 aanvragen binnen voor WO II-vergoeding NS

Meer dan 7600 mensen hebben een aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming vanwege de deportaties door de Nederlandse Spoorwegen in de Tweede Wereldoorlog. Dat zegt initiatiefnemer en Holocaust-overlevende Salo Muller in het radioprogramma 1 op 1.

Ruim vijfduizend mensen hebben inmiddels een bedrag gekregen en over duizend andere aanvragen moet nog een besluit worden genomen.

Vandaag is de laatste dag waarop slachtoffers en nabestaanden zich kunnen melden bij een commissie die de aanvragen voor een tegemoetkoming beoordeelt. De commissie staat onder leiding van de Amsterdamse oud-burgemeester en PvdA-prominent Job Cohen.

Hierna Deutsche Bahn en mogelijk GVB

De ongeveer vijfhonderd nog levende Joden, Roma en Sinti die destijds door de NS naar de vernietigingskampen zijn vervoerd, krijgen ieder 15.000 euro. Weduwen en weduwnaars krijgen 7500 euro. Kinderen krijgen 5000 of 7500 euro.

Muller zet zich al sinds 2015 in voor genoegdoening. In 1 op 1 zegt hij dat hij doorgaat met zijn strijd. Na de NS wil hij naar de Duitse spoorwegen stappen. Hij heeft al een brief naar de directie van Deutsche Bahn gestuurd.

Ook bondskanselier Merkel is benaderd en ze heeft gereageerd op de brief van Muller. "Ze gaat het bestuderen", zegt hij. "Ik ben erg blij dat ze niet meteen heeft gezegd: 'daar kunnen we nu niet aan beginnen'".

Rol van politie

"Er staan misschien nog wel meer dingen op mijn bucketlist. Ik denk aan het gemeentelijk vervoerbedrijf GVB in Amsterdam. Dat houdt zich stil, terwijl ze weten waar ik mee bezig ben. Ze kunnen me toch uitnodigen voor een kop koffie? Zo'n vervoersbedrijf is net zo schuldig als de spoorwegen. En ik wil ook eens praten over de rol van de politie. Een hoop mensen weten echt niet wat er allemaal heeft plaatsgevonden."

Muller zat tijdens de oorlog op verscheidene plekken in het land ondergedoken. Zijn ouders werden gedeporteerd naar Auschwitz en overleefden dat niet.