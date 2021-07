Video-overzicht: geschokte reacties en politie-onderzoek na aanslag op De Vries

Even na 20.00 uur komt het bericht naar buiten dat Peter R. de Vries is neergeschoten in de Amsterdamse Lange Leidsedwarsstraat, vlak bij de studio van RTL Boulevard, waar hij te gast was. De Vries wordt geraakt in het hoofd en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij nu vecht voor zijn leven. De eerste beelden komen kort daarna binnen:

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries neergeschoten in Amsterdam - NOS

Kort na de aanslag wordt de omgeving afgezet; er is veel politie zichtbaar:

Politie massaal aanwezig in Lange Leidsedwarsstraat en bij studio RTL Boulevard - NOS

Nieuws over de aanslag dringt snel door tot de Tweede Kamer, waar op dat moment wordt gedebatteerd over de Voorjaarsnota. Kamer- en kabinetsleden staan stil bij wat er in Amsterdam is gebeurd:

Politiek reageert geschokt op neerschieten Peter R. de Vries - NOS

Niet ver van Den Haag, op de A4 bij Leidschendam, worden ondertussen twee verdachten opgepakt. De politie zegt later dat onder hen ook de mogelijke schutter is. Ook in Amsterdam-Oost wordt iemand opgepakt. Bij het Amsterdam UMC verschijnen in de loop van de avond zwaarbewapende agenten:

Politiebewaking bij ziekenhuis Amsterdam UMC - NOS

Bij het Leidseplein heeft zich veel pers verzameld en reageren omstanders op wat er iets verderop is gebeurd:

Reacties op aanslag Peter R. de Vries: 'Dit is een aanval op ons allemaal' - NOS

De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de aanslag op De Vries, bekend geworden als misdaadjournalist, onvoorstelbaar:

Nederlandse Vereniging van Journalisten: 'We voelen ons in ons hart getroffen' - NOS

Even na 23.00 uur komt de Amsterdamse burgemeester Halsema van Amsterdam op een persconferentie met een update over de toestand van De Vries. "Hij is zwaargewond en vecht voor zijn leven", zegt ze:

Aansluitend op die persconferentie reageren ook premier Rutte en minister Grapperhaus, die zo'n twee uur met onder anderen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid over de aanslag hebben gesproken. Rutte heeft het over een aanslag op de vrije journalistiek:

Ook vanuit de advocatuur wordt geschokt gereageerd, zoals door het bekende advocatenechtpaar Carry en Geert-Jan Knoops. "Als dit zaakgerelateerd is, dan is het ook een aanval op de vrijheid van het woord, de journalistiek en de advocatuur":