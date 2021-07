Italië ten koste van Spanje naar EK-finale dankzij koelbloedige Jorginho

Morata mist zijn penalty, Jorginho schiet Italië naar EK-finale - NOS

Italië heeft zich ten koste van Spanje voor de finale van het EK voetbal geplaatst. Voor zestigduizend toeschouwers op Wembley stond het na 120 minuten in de halve finale 1-1, waarna de Italianen de strafschoppen beter namen. Federico Chiesa schoot de Italianen na een uur op voorsprong, waarna Álvaro Morata de drievoudig Europees kampioen op 1-1 schoot. In de strafschoppenserie werd de inzet van Morata echter gestopt door keeper Gianluigi Donnarumma. Jorginho schoot de Azzurri vervolgens met een uiterst beheerste penalty naar de finale. Woensdag om 21.00 uur is de andere halve finale in Londen tussen Engeland en Denemarken. De EK-finale is zondag, ook op Wembley, om 21.00 uur.

Spanje domineert eerste helft De eerste opwinding in de boeiende maar weinig spectaculaire eerste helft ontstond na een schot van Nicolò Barella op de paal, maar de Italiaan werd afgevlagd wegens buitenspel. Voor de rest was het vooral Spanje dat de dienst uitmaakte in de eerste helft. De Spanjaarden speelden de bal soepel rond, hadden in de beginfase 75 procent balbezit en Italië kwam nauwelijks in het stuk voor. Veel gevaar wist het dominante Spanje voor rust echter niet te stichten. Na een klein kwartier zette Pedri wel knap Mikel Oyarzabal voor de keeper, maar de vervanger van de gepasseerde Álvaro Morata nam de bal niet goed aan. De eerste échte mogelijkheid voor Spanje volgde na 25 minuten met twee schietkansen van Dani Olmo. De eerste werd gekraakt, bij de tweede bracht keeper Gianluigi Donnarumma redding.

Dani Olmo kan het even niet geloven - Reuters

Tegen het einde van de eerste helft hadden de Italianen de boel iets beter voor elkaar. Op slag van rust schoot Emerson Palmieri, de vervanger van de geblesseerde Leonardo Spinazzola, van dichtbij via de lat over.

Handrem eraf en tempo omhoog Na rust ging de handrem er bij beide ploegen af en het tempo omhoog, waardoor er nu wel veel gebeurde. Giovanni Di Lorenzo voorkwam met een knappe ingreep een kans van Ferran Torres en de Spaanse aanvoerder Sergio Busquets schoot rakelings over. Aan de andere kant greep doelman Simón eerst nog goed in bij een schot van Federico Chiesa, maar na een uur ging de bal er alsnog in. Donnarumma speelde de bal snel naar voren na een Spaanse kans en na een flitsende aanval kwam de bal bij Chiesa, die de bal fraai in de rechterhoek krulde.

Chiesa schiet Italië op 1-0 in halve finale tegen Spanje - NOS

Het woord was nu aan Spanje, dat de draad probeerde op te pikken. En dat lukte aardig: Olmo schoot een metertje naast en Oyarzabal verprutste een kopkans. Aan de overkant moest Simón redding brengen toen invaller Domenico Berardi ineens door Chiesa voor de keeper werd gezet. Morata schiet Spanje naast Italië Italië concentreerde zich op de verdediging en loerde op nieuwe counters, maar tien minuten voor tijd stond toch de gelijkmaker op het bord. Uitgerekend de zo bekritiseerde en gepasseerde Álvaro Morata schoot na een mooie combinatie met Olmo beheerst de 1-1 in de linkerhoek.

Uitgerekend Morata schiet Spanje naast Italië in halve finale EK - NOS