Peter R. de Vries 'vecht voor zijn leven', drie verdachten aangehouden

Peter R. de Vries is zwaargewond en vecht voor zijn leven. Dat heeft burgemeester Halsema van Amsterdam gezegd op een persconferentie over de aanslag op de misdaadjournalist. Ze noemde hem een nationale held en een moedige journalist en sprak van een brute, laffe misdaad.

In reactie op vragen van journalisten over de beveiliging van Peter R. de Vries, zei hoofdofficier van justitie De Beukelaer dat hierover om veiligheidsredenen nooit mededelingen worden gedaan, dus ook nu niet.

De Amsterdamse politiechef Paauw zei dat er drie verdachten zijn aangehouden, onder wie de mogelijke schutter. Twee van hen zijn aangehouden in een auto op de snelweg A4. De derde verdachte is opgepakt in Amsterdam.

Halsema roemde De Vries: "Hij komt op voor mensen in nood, voor de ouders van een vermoord kind of mensen die ten onrechte zijn veroordeeld. Hij houdt de opsporingsinstanties scherp en daarmee de rechtsstaat op koers."

Ook het demissionaire kabinet is zeer geschokt door de aanslag, maakten demissionair premier Rutte en minister Grapperhaus bekend na de persconferentie van Halsema. Rutte sprak van "een aanslag op de vrije journalistiek".

In het hoofd geschoten

De Vries werd eerder op de avond, rond 19.30 uur, op straat neergeschoten. Dat gebeurde in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam, niet ver van de studio van RTL Boulevard, waar hij te gast was geweest. Zijn situatie zag er meteen al ernstig uit, omdat al snel duidelijk werd dat hij in het hoofd was geraakt.

Op het moment van de aanslag waren er veel mensen op straat en velen hebben de moordpoging dan ook gezien. Halsema kondigde aan dat er voor hen slachtofferhulp beschikbaar is.

Volgens Halsema is de 64-jarige verslaggever nog lang niet klaar met zijn werk. Ze zei dat haar gedachten uitgaan naar zijn gezin en zijn naasten.

Het laatste nieuws over de aanslag op verslaggever Peter R. de Vries is ook te volgen in ons liveblog.