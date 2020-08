'Helft werknemers ervaart discriminatie, vooral bij sollicitatie'

Het merendeel van de werknemers heeft ooit discriminatie ervaren, meestal in een sollicitatieprocedure. Sollicitanten geven in onderzoek aan vooral gediscrimineerd te worden op leeftijd en achtergrond.

De vacaturesites Nationale Vacaturebank en Intermediair vroegen onderzoeksbureau Motivaction breed onderzoek te doen onder werkgevers, werknemers en werkzoekenden. Uiteindelijk deden circa 2100 mensen mee aan het onderzoek.

Van de werknemers zegt 55 procent ooit te zijn gediscrimineerd in een sollicitatieproces. Onder werklozen is het percentage veel hoger: 85 procent. Het merendeel van de deelnemers zegt weleens gediscrimineerd te zijn op basis van leeftijd, ruim een kwart op basis van afkomst. Ook geeft zo'n 18 procent aan benadeeld te zijn vanwege zijn of haar geslacht.

'Blinde vlek'

DPG Recruitment, het moederbedrijf van de twee vacaturesites, wil werkgevers met het onderzoek meer bewust maken van discriminatie op de werkvloer. Hoewel het een veelbesproken onderwerp is, is er volgens commercieel directeur van DPG Recruitment Sharita Boon nog te weinig bewustzijn bij de bedrijven. "Voor veel bedrijven is het een blinde vlek. 43 procent van de werkgevers geeft aan het niet als een probleem te zien."

Het onderwerp arbeidsmarktdiscriminatie staat bij veel bedrijven al langer op de agenda. Dit najaar wordt een wet die werkgevers verplicht iets te doen tegen discriminatie, voorgelegd aan de Tweede Kamer. Als die wordt aangenomen, riskeren discriminerende werkgevers straks een boete van maximaal 4500 euro.

Weinig verandering

Boon betwijfelt of nieuwe wetgeving de oplossing is voor het probleem. "Je verandert dit soort stereotiepe beelden niet van de ene op de andere dag. Het is een proces van de lange adem. Gelukkig is er ook een aantal bedrijven goed bezig."

De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar discriminatie op de arbeidsmarkt. Onlangs verscheen er nog een groot rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau over discriminatie. Ook onderzoeksbureau Motivaction ziet dat bedrijven meer willen weten over discriminatie op de werkvloer.

Ondanks alle belangstelling neemt discriminatie op de arbeidsmarkt niet af. Ester Koot van Motivaction ziet wel een kleine verandering. "Bedrijven stellen meer en serieuzere vragen, en vragen echt door bij hun medewerkers over hoe zij gelijke behandeling op werk beleven. Misschien komt het onderwerp nu dan ook echt op de agenda van bedrijven."