Verbijsterde reacties uit politiek en advocatuur op aanslag Peter R. de Vries

Het nieuws van de aanslag kwam tijdens een debat in de Tweede Kamer. "We kennen de toedracht niet, maar wat de toedracht ook is, dit is onvoorstelbaar verschrikkelijk nieuws", zei demissionair minister Hoekstra. "In gedachten zijn we bij allen die dit aangaat en die hier heel erg veel verdriet van hebben."

In de politiek en de advocatuur wordt geschokt gereageerd op de aanslag op Peter R. de Vries. Meerdere Kamerleden, ministers en staatssecretarissen spraken hun afschuw uit. Strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops zei in Nieuwsuur "zeer gechoqueerd en eigenlijk ook verbijsterd" te zijn door het nieuws.

Geert-Jan Knoops zei in Nieuwsuur dat hij De Vries onlangs nog was tegengekomen. "Daar was verder geen enkele indicatie dat hij gevaar zou lopen. Ik hoop dat de artsen zorgen dat hij in leven blijft, het is een belangrijke persoonlijkheid in ons vak."

Bij Op1 zei Gerard Spong dat ook hij geschokt is. "Maar ik moet wel zeggen dat ik niet helemaal verbaasd ben dat dit gebeurd is." Volgens de advocaat is De Vries actief "in de vuurlinie van het strafrecht" en "daar lopen doorgaans geen lieverdjes rond".