Overleg Rutte, Grapperhaus over aanslag Peter R. de Vries, geschokte reacties

Premier Rutte en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zijn bijeen in Den Haag om te overleggen over de aanslag op Peter R. de Vries. Rutte en Grapperhaus hebben daar een gesprek gehad met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Aalbersberg. Ook is er contact geweest met korpschef Van Essen en het Openbaar Ministerie.

Minister Grapperhaus komt na 23.00 uur met een reactie namens het kabinet, aansluitend op een persconferentie van de driehoek in Amsterdam, de burgemeester, de politie en het OM.

In de politiek wordt geschokt gereageerd op het nieuws dat journalist Peter R. de Vries aan het begin van de avond in Amsterdam is neergeschoten. Minister van Financiën Hoekstra hoorde het nieuws in een Kamerdebat. "We kennen de toedracht niet maar wat de toedracht ook is, dit is onvoorstelbaar verschrikkelijk nieuws. In gedachten zijn we bij allen die dit aangaat en die hier heel erg veel verdriet van hebben."

Kijk hier naar de reacties van Kamerleden, demissionair minister Hoekstra en Kamervoorzitter Bergkamp: