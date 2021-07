Deceuninck oogst lof na nieuwe zege Cavendish: 'Trein staat op de rails'

Tim Declercq en Cavendish - Reuters

"Je bent een legende!" Het zijn de eerste woorden van Tim Declercq als hij zijn ploeggenoot Mark Cavendish om de hals vliegt na zijn derde ritzege deze Ronde van Frankrijk. "Het is ongelooflijk wat er hier gebeurt in de Tour met Mark." "Het went natuurlijk nooit, het is een schitterend gevoel", gaat meesterknecht Declercq verder. "Dat hij hier de eerste overwinning pakte, had niemand verwacht en als ze voor de Tour hadden verteld dat hij drie ritten zou winnen, had hij het zelf ook niet geloofd." 'Leadout uit het boekje' En het is niet alleen Cavendish die op lovende woorden kan rekenen. De hele ploeg van Deceuninck-Quickstep, die onverslaanbaar oogt in de massasprints, krijgt complimenten. "De trein van QuickStep staat hier echt wel op de rails", aldus concurrent Wout van Aert. De 26-jarige Belg kwam dinsdag achter Cavendish als tweede over de streep. "Niemand probeert er een trein naast te maken, ze willen gewoon allemaal in het wiel zitten." "Cavendish heeft een goede leadout", doelt Van Aert op de laatste sprintaantrekkers van de Brit, die het tempo zo hoog mogelijk opvoeren. "Dat mag geen afbreuk doen aan zijn sprint zelf, maar het maakt wel de helft van de overwinning denk ik. Dat is knap om te zien." Ook Cavendish zelf is onder de indruk van zijn ploeg. "Dit was een leadout uit het boekje, beter kan niet." Bekijk hier de laatste kilometer van de tiende etappe, met de succesvolle sprinttrein van Cavendish:

Cavendish rondt knap ploegenwerk af en heeft nog een zege nodig voor record Merckx - NOS

Van Aerts landgenoot Jasper Philipsen sprintte ook mee om de zege, maar kwam niet verder dan de derde plek in finishplaats Valence. "Ik weet niet wat ik meer moet doen om die overwinning te halen", aldus de zwaar teleurgestelde Philipsen, die deze Tour al vier keer in de top-3 finishte. "Het is frustrerend dat ik er dicht bij ben, maar dat de overwinning niet komt." Door zijn teleurstelling heen, klinkt ook de bewondering voor de ploeg van Cavendish. "Collectief zijn ze heel sterk, Mark is heel sterk. Ik verwijt mezelf misschien dat ik niet nog meer gevochten heb om in het wiel van Cavendish te komen, maar daar zat Wout en die duw je niet zomaar aan de kant." In het wiel Van Aert had inderdaad de plek die elke sprinter wil hebben in de massasprint: in het wiel van Cavendish. "Als je daar dan zit, heb je geen excuses meer. Dan zit je gewoon goed geplaatst en ben je geklopt. Mark is nog niet versleten in elk geval." Toch zint de Belg van Jumbo-Visma op revanche en acht hij het niet onmogelijk om Cavendish nog eens te verslaan deze Tour. "Het zal voor mij zaak zijn een zwaardere sprint te krijgen of hem op een andere manier toch proberen te verschalken." Bekijk in de carrousel de reacties van Declercq, Van Aert, Philipsen, Alaphilippe en Cavendish: