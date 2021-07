Misdaadverslaggever Peter R. de Vries neergeschoten in Amsterdam

Bronnen zeggen tegen de NOS dat er vijf schoten zijn gelost. Zowel deze bronnen als ooggetuigen melden dat De Vries (64) in het hoofd is getroffen. Op sociale media gaan beelden rond, waarop De Vries duidelijk herkenbaar te zien is met een hoofdwond. Hij is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Op de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam is Peter R. de Vries neergeschoten. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Vries was vanavond te gast in de studio van RTL Boulevard. Na zijn optreden daar is hij op straat onder vuur genomen.

De Vries is beroemd als misdaadverslaggever en treedt geregeld op als woordvoerder of vertrouwenspersoon in politiezaken of bij rechtszaken. Zo is hij onder andere vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces.

Onder meer vanwege die zaak wordt al lange tijd beveiligd en hij zei in 2019 dat hij op de dodenlijst staat van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het Marengo-proces, die op dat moment nog niet was opgepakt. Dat jaar werd ook advocaat Derk Wiersum neergeschoten, de advocaat van kroongetuige B. Ook B.'s broer is geliquideerd.

Zoektocht naar dader

De politie zoekt met veel agenten naar een lichtgetinte man met een tenger postuur, een donkergroene jas met camouflagevlekken en een zwarte pet. Op de snelwegen A4 en A2 zijn meerdere zilverkleurige auto's aangehouden, blijkt uit beelden.

Mensen wordt gevraagd om de mogelijke dader niet zelf te benaderen en alarmnummer 112 te bellen als ze hem zien. Mensen die getuige waren van de schietpartij en/of beelden hebben, wordt gevraagd zich te melden via 0900-8844.