Ten Hag bevestigt: 'Nu geen bondscoach, want ik ben bij Ajax'

Ajax-trainer Erik ten Hag heeft bevestigd dat hij niet in de markt is om de nieuwe bondscoach te worden van het Nederlands elftal.

"Dat kan niet, want ik heb vorig jaar bijgetekend bij Ajax. Dus dat zit er niet in", zei Ten Hag tegen ESPN voor aanvang van een oefenwedstrijd van Ajax tegen Quick '20.

In de toekomst ziet Ten Hag het wel zitten om een keer aan het roer te staan bij Oranje. "Wie zou dat niet willen? Het is een eervolle baan, dus dat is duidelijk."

"Het Nederlands elftal is natuurlijk heel aantrekkelijk, zeker omdat ik met 75 procent van de spelers een verleden heb. Het zijn heel goede spelers en als ze een goed team vormen, kun je er ontzettend veel mee bereiken. Maar nu kan ik dat niet, want ik ben bij Ajax."

Op zoek naar een opvolger

Na het vertrek van Frank de Boer na de uitschakeling op het EK is de KNVB naarstig op zoek naar een opvolger. Vorige week werd al duidelijk dat Joachim Löw, Alfred Schreuder, Henk ten Cate en dus Ten Hag niet beschikbaar zijn voor een avontuur in Zeist. Ten Hag had zich er alleen nog niet over uitgesproken.

Louis van Gaal wilde vorige week niet inhoudelijk reageren op de vraag of hij voor de derde keer bondscoach wilde worden. Giovanni van Bronckhorst zegt wel open te staan voor het bondscoachschap.