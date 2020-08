Duitser Bradl vervangt geblesseerde Márquez in GP van Tsjechië

De Spaanse MotoGP-coureur Marc Márquez is maandag opnieuw aan zijn gebroken rechterarm geopereerd en mist zondag de Grand Prix van Tsjechië.

Márquez brak vijftien dagen geleden bij de GP van Spanje bij een val zijn arm. Hij hoopte binnen een week weer te kunnen racen, maar moest de GP van Andalusië overslaan omdat hij nog te veel hinder ondervond.

Achtvoudig wereldkampioen Márquez is nu weer geopereerd omdat de titaniumplaat in zijn arm te veel irriteerde. Hij moet twee dagen in het ziekenhuis blijven en zal in Brno bij het Honda-fabrieksteam worden vervangen door de Duitser Stefan Bradl.

Bekijk hieronder de crash van Márquez: