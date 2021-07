Atlete Bol wint opnieuw op de 400 meter horden, Schippers derde op 200 meter

Femke Bol heeft in Hongarije haar zegereeks op de 400 meter horden voortgezet. Bij de Gyulai Istvan Memorial was ze net als de afgelopen wedstrijden in Stockholm en Oslo de sterkste. Een Nederlands record zat er dit keer niet in. De 21-jarige atlete won in 52,81 seconden. Daarmee bleef Bol ruim vier tienden boven het nationale record dat ze zondag in Stockholm liep (52,37).

Bol is aan een ijzersterk seizoen bezig. Ze begon in maart met twee Europese indoortitels (400 meter en 4x400 meter). Daarna volgde in de buitenlucht sterke races op de 400 meter en haar favoriete discipline 400 meter horden. Vorige week bij de Diamond League in Oslo scherpte ze haar nationale record aan tot 53,33. Zondag dook ze daar in Stockholm, opnieuw in een wedstrijd van de Diamond League, bijna een seconde onder.

Opnieuw tegenstand Little

In Székesfehérvar kreeg ze net als in Stockholm de meeste tegenstand van de Amerikaanse Shamier Little. De Amerikaanse kwam langszij, maar met een machtige eindsprint wist Bol haar opnieuw achter zich te houden. Little noteerde 52,85 seconden. Voor Bol was het wel de tweede keer dat ze onder de 53 seconden liep.