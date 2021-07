Verdachte 19,5 miljoen euro hoeft toch niet terug naar Suriname

Het Openbaar Ministerie (OM) hoeft 19,5 miljoen euro voorlopig niet terug te betalen aan Surinaamse banken. Het gaat om geld waar het OM in 2018 beslag op legde, op verdenking van witwassen.

De Hoge Raad vernietigde vandaag een beslissing van de rechtbank. Daardoor moet de zaak nu over bij het Gerechtshof in Amsterdam.

In april 2018 nam het OM de 19,5 miljoen euro cash in beslag op Schiphol. Het geld was afkomstig van drie Surinaamse banken en was op weg naar Hongkong.

Witwasverdenking

Het OM had een ernstig vermoeden dat een groot deel van het geld van een misdrijf afkomstig was, onder meer omdat het geld ook bestond uit grote bedragen van contante stortingen. Eén persoon had bijvoorbeeld binnen twee dagen een bedrag van een miljoen euro bij één van de banken gestort.

De banken ontkennen dat het ging om witwassen en zeggen dat de contante geldzending op weg was naar de Bank of China en digitaal in dollars zou worden overgemaakt naar Suriname. Zo kunnen de grote contante geldstromen in Suriname worden omgezet in digitaal geld, zeggen de banken.

Geen immuniteit

In december 2019 kwam de zaak voor de rechtbank en die oordeelde dat het geld niet in beslag genomen had mogen worden. Die uitspraak ging niet over de vraag of er wel of geen sprake was van witwassen, maar de rechtbank oordeelde dat het beslag in strijd was met het internationale publiekrecht.

Het geld werd namelijk verstuurd in opdracht van de Centrale Bank van Suriname, die, volgens de rechtbank destijds, een staatsorgaan is met immuniteit. Met deze geldzending voerde de Centrale Bank een wettelijke taak uit, namelijk het coördineren van de contante geldstromen in Suriname, zei de rechter.

De Hoge Raad vernietigt die uitspraak nu. Die immuniteit gaat niet op, zegt de Hoge Raad, omdat het geld geen eigendom was van de Centrale Bank zelf, maar van drie Surinaamse banken. De Centrale Bank had 'niet meer dan een faciliterende rol', zegt de Hoge Raad.