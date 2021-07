UEFA nodigt Eriksen en medisch team uit voor finale EK

De UEFA heeft Christian Eriksen en zijn partner uitgenodigd om zondag de EK-finale in Londen bij te wonen. Ook de zes medische verzorgers die het leven van de Deense voetballer redden toen hij drie weken geleden een hartstilstand kreeg, mogen de eindstrijd op Wembley bijwonen.

Het is nog niet duidelijk of Eriksen ingaat op de uitnodiging. Denemarken speelt woensdag tegen Engeland om een plek in de finale.

Het paramedische team is wel van plan om naar de finale te gaan. "Ik voel me als een kind op Kerstavond", zei een van hen, Peder Ersgaard, tegen Deense media. "Ik ben trots op wat we met hele team hebben gedaan."

De 29-jarige Eriksen werd tijdens het EK-duel van Denemarken met Finland getroffen door een hartstilstand en moest op het veld in Kopenhagen worden gereanimeerd. De sterspeler is inmiddels succesvol geopereerd en revalideert thuis in Denemarken.

Naar omstandigheden gaat het goed met Eriksen. Vier dagen geleden ging hij op een strand nabij Kopenhagen op de foto met een jonge fan.