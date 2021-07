Cavendish wint opnieuw en is nog één zege verwijderd van record Merckx

Mark Cavendish heeft zijn derde ritzege van deze Tour de France gepakt. De Brit was de snelste in de massasprint in de tiende etappe en is nu nog één zege verwijderd van het record van Eddy Merckx, die 34 keer een etappe won in de Ronde van Frankrijk.

Wout van Aert redde het net niet en kwam als tweede over de finish. Cees Bol eindigde als tiende.

Cavendish gold na het uitvallen van Tim Merlier (winnaar van de derde etappe) ook voor de etappe naar Valence als grote favoriet. Het had echter niet veel gescheeld of aan Cavendish' Tour was in de Alpen een einde gekomen. Het was te danken aan sprintaantrekkers Michael Mørkøv en Tim Declercq dat hij zondag binnen de tijdslimiet binnenkwam.

Twee andere ervaren sprinters, Peter Sagan en André Greipel, hadden goede herinneringen aan finishplaats Valence. Sagan won er in 2018 een Touretappe, drie jaar eerder kwam Greipel als winnaar over de streep. Beiden rijden echter tot nu toe een vrij anonieme Tour en ook dinsdag kwamen Sagen en Greipel niet in de buurt van de ritzege.

Sonny Colbrelli dacht ook voor de winst te kunnen gaan. De Italiaan reed echter lek op het moment dat het peloton volle bak aan het koersen was. Een lange achtervolging was het gevolg. Hij kon 17 kilometer voor de finish weer aansluiten, maar was niet in staat mee te sprinten om de ritzege.

Twee vluchters

Ondanks de grote kans op een massasprint, kozen twee renners de aanval in de 190 kilometer lange rit. Tosh Van der Sande en Hugo Houle kregen de zegen van het peloton en reden maximaal zes minuten voor de grote groep uit.