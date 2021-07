Taxidienst Didi Chuxing in China onderzocht; duikvlucht op Wall Street

Het aandeel van de Chinese taxidienst Didi Chuxing is op Wall Street hard onderuit gegaan. Ruim een half uur na opening stond het aandeel 27 procent in de min. De paniek op de beurs is groot, omdat de Chinese overheid de afgelopen dagen hard optreedt tegen de app van het bedrijf.

De problemen begonnen afgelopen vrijdag met een aankondiging van de internettoezichthouder in China. Die maakte bekend dat er een onderzoek naar het bedrijf zou beginnen met als doel "het veiligstellen van nationale dataveiligheid en het beschermen van de nationale veiligheid". Voor de duur van het onderzoek mag het bedrijf geen nieuwe gebruikers registreren.

Net op de beurs

De aankondiging kon bijna niet ongelukkiger: eerder in die week, op woensdag, had juist de beursgang van Didi Chuxing plaatsgevonden. Het bedrijf haalde toen 4,4 miljard dollar op.

Op zondag werd duidelijk dat de app van de taxidienst volgens de toezichthouder "regels overtreedt op het gebied van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie". Downloadwinkels in China kregen toen de opdracht om de app uit hun aanbod te verwijderen.

Didi Chuxing heeft gekozen voor een notering in New York omdat het een groot aantal chauffeurs zonder licentie heeft en daarmee niet voldoet aan wetgeving in Hongkong, zeggen bronnen tegen de Financial Times. Chinese toezichthouders zouden in de weken voor de beursgang het bedrijf hebben geadviseerd deze uit te stellen zodat de dataveiligheid gecontroleerd kon worden.

'Gerichte actie'

"Het lijkt gericht", zegt een fondsbeheerder in Hongkong tegen de Britse zakenkrant. "Mensen vragen zich af of Peking boos is dat big tech bedrijven ervoor kiezen om overzees te gaan."

Toezichthouders konden de beursgang niet tegenhouden, maar volgens bronnen van de krant moeten het aangekondigde onderzoek en het bevel om de app uit de digitale downloadwinkels te verwijderen worden gezien als "straf" voor het negeren van waarschuwingen.

The Wall Street Journal meldt dat China vandaag nieuwe, strengere regels heeft aangekondigd voor bedrijven die in het buitenland aandelen willen verkopen. Ook wordt het toezicht verscherpt. De krant concludeert dat dit het voor Chinese bedrijven moeilijker kan maken geld op te halen in de VS.