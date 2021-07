Rapport: doelstelling gasvrij maken huizen alleen haalbaar met dwang

Om in 2030 anderhalf miljoen huizen 'van het gas af' te halen - het doel van het in 2019 gesloten Klimaatakkoord - zijn jaarlijks honderden miljoenen extra nodig. Ook moet een volgend kabinet de energiebelasting op gas te verhogen en huiseigenaren moeten in het uiterste geval door gemeenten gedwongen kunnen worden te stoppen met verwarming via gas. Dat adviseert Maarten van Poelgeest (GroenLinks), voorzitter klimaattafel gebouwde omgeving aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Hij baseert zijn aanbevelingen op een nieuwe doorberekening die in zijn opdracht is uitgevoerd. Als extra maatregelen uitblijven lukt het niet om in 2030 voldoende woningen en gebouwen te verduurzamen en de afgesproken hoeveelheid CO2 te reduceren, schrijven de onderzoekers van Ecorys die de doorberekening maakten.

'Tegenwind'

Van Poelgeest erkent dat er "tegenwind" is bij wat ook wel "de grootste verbouwing van Nederland" wordt genoemd. Hij erkent dat uit de lopende proeftuinwijken blijkt dat kosten in de praktijk hoger zijn dan vooraf was aangenomen. Nieuwsuur meldde dit eerder al.

Er is sprake van "een stevig gat" tussen de doelstelling voor de gebouwde omgeving (zie kader) en wat er met de maatregelen uit het Klimaatakkoord bereikt kan worden, aldus Van Poelgeest.