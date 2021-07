Plísková verslaat Golubic en bereikt voor het eerst halve finales Wimbledon

Karolína Plísková heeft voor het eerst de halve finales van Wimbledon bereikt. De voormalig nummer één van de wereld won met 6-2, 6-2 van Viktorija Golubic, de nummer 66 van de wereld.

De 29-jarige Plísková heeft nu op alle grandslamtoernooien één keer de laatste vier gehaald. Alleen op de US Open stond de Tsjechische in de finale, die ze in 2016 verloor van Angelique Kerber.

De Zwitserse Golubic had voor het eerst in achttien pogingen de derde ronde van een grandslamtoernooi overleefd.

De als achtste geplaatste Plísková, die dit toernooi alleen nog maar speelsters van buiten de mondiale top-40 trof, leunde met name op haar ijzersterke service. Ze sloeg acht aces en verloor maar dertien punten op eigen opslag.