Barty in twee sets naar halve finales op Wimbledon, waarin ze Kerber treft

Tennisster Ashleigh Barty heeft zich voor de eerste keer in haar carrière geplaatst voor de halve finales op Wimbledon. Barty, de nummer één van de wereld, neemt het donderdag in de halve eindstrijd op tegen Angelique Kerber, die het toernooi in 2018 won.

De andere halve finale op Wimbledon gaat tussen Karolína Plísková en Aryna Sabalenka. Beiden wisten net als Barty niet eerder de laatste vier te bereiken op het Londense gras.

Barty simpel langs landgenote

Barty had in haar kwartfinale geen kind aan haar landgenote Ajla Tomljanovic, ze won met 6-1, 6-3. Op de wereldranglijst is het verschil 74 plaatsen en dat was op de baan ook duidelijk te zien.

De 25-jarige Barty was haar opponente op alle fronten de baas. De winnares van Roland Garros (2019) en halvefinaliste van de Australian Open (2020) serveerde goed, retourneerde prima en heerste mede door haar voetenwerk in de rally's.

Vierde halve finale voor Kerber

Haar opponente Kerber staat voor de vierde keer in de halve finales van Wimbledon. Voor de 33-jarige Duitse was 2021 lange tijd een seizoen om snel te vergeten, maar eind vorige maand won ze op het gras van Bad Homburg haar eerste titel in drie jaar.