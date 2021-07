Wiebes sprint in Giro Donne naar vierde Nederlandse ritzege op rij

Lorena Wiebes heeft de vijfde etappe in de Giro Donne op haar naam geschreven. De sprintster van Team DSM was in de massasprint veruit de sterkste: de Deense Emma Norsgaard (Movistar) eindigde op meer dan een fietslengte als tweede, Marianne Vos (Jumbo-Visma) sprintte naar de derde plaats. Lucinda Brand werd vierde.

Dat de vijfde rit in de Ronde van Italië voor vrouwen in een sprint zou eindigen lag voor de hand, want de rensters reden in 120 kilometer over vlakke wegen van Milaan naar Carugate.

Zes rensters reden vroeg in de etappe weg, maar het groepje zonder grote namen had geen schijn van kans toen de ploeg van Wiebes en Ceratizit-WNT (voor sprintster Maria Giulia Confalonieri) zich op kop zetten.

In de finale werd Wiebes perfect afgezet door haar ploeg. Coryn Rivera, oud-winnares van de Ronde van Vlaanderen, was het laatste wagonnetje in de sprinttrein van DSM. De Amerikaanse stak haar handen al voor de finish in de lucht, omdat ze zag dat haar Nederlandse ploeggenote oppermachtig was in de sprint.

Voor Wiebes was het alweer haar negende ritzege van het seizoen en haar eerste in de Giro. Na de zeges van Anna van der Breggen (twee keer) en Vos is Wiebes de vierde Nederlandse ritwinnares op rij in de Giro Donne.

Van der Breggen blijft leidster

Van der Breggen (SD Worx) kwam niet in de problemen en blijft leidster in het algemeen klassement, met een voorsprong van 2.51 op Ashleigh Moolman en 3.03 op Demi Vollering (ook beiden SD Worx).

De Giro duurt nog tot en met zondag. Woensdag staat er opnieuw een vlakke rit op het programma.