Alsnog wachttijd van twee weken na vaccinatie, pas daarna toegang

Mensen die volledig gevaccineerd zijn, moeten voortaan twee weken wachten voordat ze toegang kunnen krijgen tot horecagelegenheden of evenementen waar geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Pas na 14 dagen krijgen ze een geldige QR-code die toegang geeft.

Dat heeft het kabinet besloten na de oplopende besmettingscijfers van de afgelopen dagen. Demissionair minister De Jonge van VWS zei dat die stijging deels te verwachten was vanwege de versoepelingen, maar dat de snelheid waarmee dat gebeurt "wel reden tot zorg" is. De wachttijd-maatregel gaat volgens De Jonge "op korte termijn" in.

Nu kunnen mensen zich direct na hun laatste prik in het nachtleven storten, terwijl ze dan waarschijnlijk nog niet volledig beschermd zijn. Door nu een pauze van twee weken in te lassen, sluit Nederland aan bij de meeste buurlanden.

Jongeren verleiden

Met het afzien van de wachttijd wilde het kabinet met name jongeren verleiden om zich te laten vaccineren. Als ze 's middags een prik met Janssen namen, konden ze 's avond al naar de disco. De Jonge verdedigt die aanpak nog steeds, omdat het heeft geleid tot een hogere vaccinatiegraad onder jongeren.

"Omdat we toen een lage besmettingsgraad hadden, was dat verantwoord. Nu we hogere besmettingen hebben, moeten we toch een wachttijd inbouwen."

De Jonge zei na afloop van een overleg met de meest betrokken ministers dat de besmettingen weliswaar stijgen, maar dat de zorg in de ziekenhuizen op de korte termijn waarschijnlijk niet in het geding komt. De meeste besmettingen vinden plaats onder nog niet gevaccineerde jongeren, die over het algemeen minder ziek worden van het virus dan ouderen.

Vakantiegangers

"Maar we moeten wel heel waakzaam zijn", waarschuwde De Jonge. "De herwonnen vrijheid is niet gratis, maar komt met de verantwoordelijkheid om je wel aan de algemene maatregelen te houden, zoals het houden van anderhalve meter afstand." Ook uitbaters van horecagelegenheden moeten beter gaan controleren bij de ingang. "Als je gaat lopen sjoemelen, creëer je een risico voor anderen."

De Jonge wil ook voorkomen dat terugkerende vakantiegangers na de zomer een nieuwe besmettingsgolf gaan veroorzaken. Daarom zullen er gratis sneltesten uitgedeeld gaan worden op luchthavens en huis-aan-huis. Het kabinet hoopt dat mensen zich eerst testen, voordat ze na de vakantie weer aan het werk gaan.