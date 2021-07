Wembley-verdriet als brandstof bij EK voor boezemvrienden Mancini en Vialli

Roberto Mancini valt Gianluca Vialli in de armen - Reuters Connect

Italië is op het EK voetbal twee wedstrijden verwijderd van de Europese titel. Twee wedstrijden die op Wembley worden gespeeld. Voor vier Italiaanse stafleden een bijzondere plek, die in 1992 door toedoen van Ronald Koeman voor een blijvend sportief litteken heeft gezorgd. Een van de mooiste momenten van het huidige EK is misschien wel de omhelzing tussen bondscoach Roberto Mancini en teammanager Gianluca Vialli. Twee boezemvrienden die na de 1-0 van Federico Chiesa in de verlenging tegen Oostenrijk elkaar in de armen vliegen. Een beeld vol symboliek. Mancini en Vialli, allebei geboren in 1964, kruisen al ruim veertig jaar elkaars pad. Als aanvallers van Sampdoria, als Italiaanse internationals en nu als stafleden bij de nationale ploeg. In die tijd is er een hechte band ontstaan tussen de twee. Een band die verder voert dan het voetbalveld.

Roberto Mancini en Vialli - Getty Images

De Italiaanse bond benadert Vialli eind 2018 voor de functie van teammanager op het moment dat hij voor de tweede keer met alvleesklierkanker te maken heeft. De afleiding, geïnitieerd door Mancini, komt op een geschikt moment. Vialli accepteert het aanbod, uit liefde voor zijn geboorteland en zijn boezemvriend. In april 2020 wordt hij schoon verklaard. "Ik heb altijd met Mancini op het veld gestaan. Het wakkert oude emoties aan", zei Vialli over zijn beslissing om teammanager te worden. "Tien procent in het leven is wat ons overkomt, 90 procent is hoe we ermee omgaan." Wembley De knuffels tussen de twee, na de 1-0 tegen de Oostenrijkers en ook na afloop, vinden uitgerekend op Wembley plaats. Ook assistent-trainers Giulio Nuciari en Attilio Lombardo mengen zich in de feestvreugde. En dat terwijl het kwartet bijna dertig jaar geleden in dezelfde Londense voetbaltempel huilt van verdriet. De Europa Cup I-finale, de voorloper van de Champions League, tegen FC Barcelona wordt door 'hun' Sampdoria verloren. Ronald Koeman is de beul, met een uitstekende vrije trap diep in de verlenging: 1-0. Mancini, Vialli en Lombardo staan in de basis bij de Italianen, Nuciari zit als reservedoelman op de bank.

Vialli en Mancini in het shirt van Sampdoria - Getty Images

Het leed van Londen dragen ze voor altijd mee. "De verschrikkelijkste avond van mijn leven", zou Mancini later zeggen. Tot op de dag van vandaag, vooral tijdens reünies, komt de verloren finale op Wembley ter sprake. Deze week zal het ongetwijfeld nog meer ter tafel komen, in aanloop naar de halve finale tegen Spanje en bij winst ook richting de climax zondagavond. Met de stafleden Fausto Salsano en Alberico Evani (beiden ook ex-speler van Sampdoria) komt de Sampdoria-connectie bij de staf van de Italiaanse nationale ploeg zelfs op zes. Ook Salsano en Evani kennen de verhalen van hun kompanen, die vandaag en zondag het verdriet van Wembley definitief willen wegspoelen. De omhelzingen tussen Mancini en Vialli krijgen in dat geval helemaal een onvergetelijke betekenis.