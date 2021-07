Celstraffen tot 14 jaar in grote misbruikzaak Duitsland

De sleutelfiguur in een grote kindermisbruikzaak in Duitsland is veroordeeld tot 14 jaar celstraf. De 28-jarige IT-specialist is in 29 zaken schuldig bevonden aan ernstig seksueel misbruik. Drie andere mannen (van 31, 36 en 43 jaar) moeten 10 tot 12 jaar de gevangenis in.

Het viertal wordt na het uitzitten van hun celstraffen in preventieve hechtenis geplaatst, zo heeft de rechtbank in Münster besloten. De 46-jarige moeder van de hoofdverdachte is veroordeeld tot 5 jaar cel voor medeplichtigheid.

Haar zoon speelde een belangrijke rol in de misbruikzaak die vorig jaar aan het licht kwam. Twee jongens bleken in een tuinhuisje in Münster urenlang seksueel misbruikt te zijn door meerdere mannen. Het tuinhuisje was van de moeder van de sleutelfiguur.

In het huisje stonden stapelbedden waar camera's op gericht waren. De man bood de foto's en video's van het misbruik aan op het dark web. Eerder werd hij al opgepakt wegens het bezit van kinderporno, maar toen kwam hij voorwaardelijk vrij.

De politie heeft in het onderzoek naar het misbruik meer dan vijftig verdachten geïdentificeerd. Ongeveer dertig van hen zitten nu vast. Vijf andere mannen werden eerder al veroordeeld tot celstraffen.