Wit-Russische oppositieleider Viktor Babariko moet 14 jaar de cel in

De verdediging van Babariko verklaarde in de rechtszaal dat de aanklachten verzonnen waren om Babariko's politieke ambities te dwarsbomen. Babariko, voormalig hoofd van de Belgazprombank, een van de grootste banken in het land, werd vorig jaar juni gearresteerd toen hij zich probeerde te registreren als opponent van Alexander Loekasjenko bij de presidentsverkiezingen.

In Wit-Rusland heeft de rechtbank het prominente oppositielid Viktor Babariko veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar . De voormalige bankier werd ruim een jaar geleden gearresteerd op verdenking van financiële delicten en corruptie.

Na de arrestatie van Babariko en de frauduleus verlopen Wit-Russische verkiezingen besloot Maria Kolesnikova, een van zijn bondgenoten, de krachten te bundelen met Svetlana Tichanovskaja en Veronika Tsepkalo. Kolesnikova zit nu gevangen in Wit-Rusland, Tsepkalo en Tichanovskaja zijn naar het buitenland uitgeweken.

35.000 arrestaties

President Loekasjenko bestuurt de voormalige Sovjetrepubliek Wit-Rusland sinds 1994 met harde hand. Westerse leiders hebben hem regelmatig bestempeld als de "laatste dictator van Europa". De vrijheid van meningsuiting en demonstratie bestaat in de praktijk niet en het land kent nog altijd de doodstraf.

In de Mensenrechtenraad in Genève noemde Anaïs Marin, VN-rapporteur voor de mensenrechten in Wit-Rusland, gisteren de manier waarop de Wit-Russische oppositie onderdrukt wordt "de tactiek van een totalitaire staat".

Toen Babariko werd gearresteerd, gingen veel mensen in Wit-Rusland de straat op om te demonstreren, ondanks dat ze het risico liepen om gearresteerd te worden. Volgens VN-rapporteur Marin zijn het afgelopen jaar meer dan 35.000 betogers opgepakt. Velen van hen zijn volgens de VN-rapporteur gemarteld.

Sancties

Ook de omleiding van een vliegtuig naar de Wit-Russische hoofdstad Minsk om de activist en journalist Roman Protasevitsj te arresteren, bewijst volgens Marin dat Loekasjenko probeert het land te 'zuiveren' van alle vormen van protest.

Nieuwsuur sprak met familieleden van gedetineerden in Wit-Rusland, om erachter te komen hoe het hun geliefden in de gevangenis vergaat. Let op, de beelden en verhalen kunnen als schokkend worden ervaren: