Wonderkind Pedri brengt Spanje in vervoering, met dank aan Ronald Koeman

Het Spaanse wonderkind Pedri - AFP

Een jaar geleden streed de toen 17-jarige Pedro González López nog met zijn club Las Palmas tegen degradatie naar de Spaanse derde divisie. Vanavond staat de nu 18-jarige middenvelder, beter bekend als Pedri, voor het zesde EK-duel op rij in de basis bij Spanje, dat om 21.00 uur de halve finale van het EK speelt tegen Italië. Met dank aan Ronald Koeman. Het tengere wonderkind kende afgelopen seizoen een stormachtige doorbraak bij FC Barcelona en zet die lijn net zo makkelijk door op het EK. Nog geen vier maanden geleden liet bondscoach Luis Enrique hem debuteren tijdens een WK-kwalificatieduel met Griekenland, inmiddels is hij niet meer weg te denken uit het Spaanse team. Pedri, hij is echt nog maar 18 jaar, is de jongste Spanjaard die ooit op een EK speelde en de jongste speler ooit die in de knock-outfase van een EK actief was. Hij speelde - op de 120ste minuut tegen Zwitserland na - alles op het EK en legde met ruime voorsprong de meeste kilometers af: 61,5. Zijn passnauwkeurigheid: 91 procent. Vervelend EK-record Imponerende statistieken, maar niet alle cijfers zien er rooskleurig uit: Pedri scoorde nog niet, gaf nog geen assist en schoot ook nog niet op doel. Nog erger: hij schoot wel al in eigen doel. In de achtste finales tegen Kroatië met een terugspeelbal waarbij keeper Unai Simón vreselijk in de fout ging. Een eigen doelpunt van 45 meter afstand: ook dat is een EK-record van Pedri.

Kroatië op voorsprong tegen Spanje na enorme blunder keeper Simón - NOS

Het is een beetje sneu voor de tiener, maar het zal hem niet deren. Hij is op dit EK het kompas van Spanje, de uitblinker die vanaf het middenveld met zijn excellente balbehandeling en op de millimeter nauwkeurige passes de voorhoede in stelling brengt. Alsof hij al jarenlang niets anders doet. 'Een fotokopie van Iniesta' De vergelijking met Andrés Iniesta wordt in Spanje graag en vaak gemaakt, maar bondscoach Enrique doet dat liever niet. "Pedri is een unieke speler, een voetballer die met niemand te vergelijken is. Het is het beste als Pedri Pedri blijft." Hoe belangrijk Pedri is, bleek bijvoorbeeld uit zijn aandeel in de 5-0 zege op Slowakije. De jongeling was daarin goed voor de zogenoemde voorassist bij het tweede, derde en vierde Spaanse doelpunt. Ook in de kwartfinale tegen Zwitserland was het spel van Pedri "een lust voor het oog en een fotokopie van Andrés Iniesta", aldus analisten Ibrahim Afellay en Kenneth Perez.

Afellay en Perez lyrisch over Pedri: 'Een kopie van Iniesta, werkelijk waar' - NOS

Pedri werd geboren en getogen in Tegueste, op Tenerife, waar zijn ouders een restaurant hebben. Zijn grootvader was de oprichter van de Barcelona-fanclub op het eiland, zijn vader de voorzitter en het restaurant hangt ook vol met Barça-foto's en andere attributen. Dat hij uiteindelijk als voetballer bij Barcelona terecht zou komen, was dan ook bijna voorbestemd. Gelukkig voor de familie González had de kleine Pedri er ook de kwaliteiten voor. In 2018 verkaste hij van Tenerife naar Gran Canaria, toen hij bij zijn club Juventud Laguna werd weggeplukt door Las Palmas, dat net was gedegradeerd naar de Segunda Divisíon. Waar het met Las Palmas maar moeizaam draaide, speelde de nog altijd piepjonge Pedri de sterren van de hemel. "Hij is de Iniesta van de toekomst", zei zijn trainer Pepe Mel al snel. "Pedri laat zien dat je getalenteerde spelers moet durven opstellen, hoe jong ze ook zijn. Het gaat om hun kwaliteiten, waarde en hun vorm, en niet om leeftijd." Onwaarschijnlijk koopje Barcelona had dat ook al snel in de gaten. In september 2019 werd een akkoord bereikt met Las Palmas, voor het luttele bedrag van 5 miljoen euro. Een onwaarschijnlijk koopje, zeker met de kennis van nu. De voorzitter van Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, zag zich gedwongen dat bedrag later een beetje bij te stellen: "Iedereen denkt dat het maar 5 miljoen euro was, maar we hebben inmiddels al 10 miljoen binnen vanwege de prestatieclausules in het contract. En het zal nog verder stijgen tot 30 of 35 miljoen." Bovendien krijgt Las Palmas ook nog 15 procent van een eventueel toekomstig transferbedrag.

Lionel Messi en Pedri: een goed stel bij Barcelona - AFP

Het eerste seizoen mocht Pedri nog op uitleenbasis in de luwte van Las Palmas verblijven, maar afgelopen seizoen maakte hij zijn opwachting bij Barcelona. Op 17 oktober liet trainer Ronald Koeman hem debuteren op het hoogste niveau. Drie dagen later maakte hij zijn eerste doelpunt in het Champions League-duel met Ferencvaros. Lof voor Koeman In zijn eerste seizoen kwam Pedri meteen tot vijftig wedstrijden in het shirt van Barcelona. "De trainer gaf me vanaf het eerste begin alle vertrouwen", zei Pedri over zijn Nederlandse coach. "Hij geeft jonge spelers een kans en dat wil ik hem terugbetalen. Ik ben hem eeuwig dankbaar, zonder Koeman had ik nu nooit in het Spaanse elftal gestaan." Aan het einde van het slopende seizoen bij Barcelona gunde Koeman de tiener een korte vakantie, die hij doorbracht bij zijn ouders op Tenerife. Op 14 juni kreeg Pedri van bondscoach Enrique verrassend een basisplaats in het eerste groepsduel met Zweden, om vervolgens niet meer uit het Spaanse elftal te verdwijnen. Vanavond wacht Italië in de halve finale op Wembley. Pedri zei vooraf "een geweldige wedstrijd" te verwachten en deed ook meteen belofte: "Als we met Spanje het EK winnen, scheer ik mijn hoofd kaal."