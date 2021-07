Grand Prix van Australië weer afgelast vanwege coronabeperkingen

"We zijn zeer teleurgesteld dat de fans voor het tweede jaar op rij niet de beste coureurs aan het werk kunnen zien op Albert Park", zegt Paul Little, voorzitter van de organisatie van de Grand Prix van Australië.

De Grand Prix van Australië in de Formule 1 gaat in november niet door vanwege de beperkingen als gevolg van het coronavirus. Het besluit is het resultaat van overleg tussen de organisatie van de Australische Grand Prix (AGPC), de regering van de staat Victoria en de Formule 1.

De race op Albert Park in Melbourne stond voor 21 november op het programma en was de 21ste van de 23 races in 2021. Formula 1-baas Stefano Domenicali wil in plaats van de afgelaste race een andere wedstrijd invoegen om het totaal weer op 23 te brengen. "We hebben verschillende opties", zei Domenicali. "De komende weken wordt daarover meer duidelijk."

De Grand Prix van Australië in de MotoGP op Phillip Island op 24 oktober is eveneens voor het tweede jaar op rij afgelast. De MotoGP heeft de Grand Prix van Maleisië nu een week vervroegd naar het weekend van de Australische race en heeft een tweede race in Portugal aan de kalender toegevoegd.