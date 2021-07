Wekdienst 6/7: Hoge Raad velt vonnis in 'minder Marokkanen'-proces • Eerste halve finale EK

Goedemorgen! De Hoge Raad geeft vandaag het eindoordeel over het langslepende 'minder Marokkanen'-proces tegen PVV-leider Wilders. Het is ook de tweede dag van het koninklijke staatsbezoek aan Duitsland. En Italië en Spanje staan vanavond tegenover elkaar in de halve finale van het EK.

Het waait flink en aan zee staat een vrij krachtige tot harde zuidwesterwind met kans op zware windstoten rond 75 kilometer per uur. Boven land is de wind matig tot vrij krachtig. Het wordt zo'n 20 tot 23 graden.

Wat heb je gemist?

De Veiligheidsregio Kennemerland laat onafhankelijk onderzoek doen naar de totstandkoming van een GGD-rapport over het hoge aantal longkankergevallen in en rond Beverwijk. Het onderzoek start zo snel mogelijk. Zolang het loopt, draagt GGD-directeur Van de Velden de aansturing van medewerkers die bij het rapport betrokken waren over aan de directeur van de veiligheidsregio.

Dit weekend meldde het Noordhollands Dagblad dat Van de Velden persoonlijk ingreep om de naam van Tata Steel te schrappen uit het rapport over het hoge aantal longkankergevallen in en rond Beverwijk. In conceptversies werd Tata wel genoemd, maar in het eindrapport niet. "Het woord Tata mag niet worden gebruikt", zou hij aan een medewerker hebben opgedragen.

De voorzitter van de veiligheidsregio, Schuurmans, schrijft dat GGD-rapporten onafhankelijk, objectief en wetenschappelijk onderbouwd moeten zijn. "Dit moet boven iedere twijfel verheven zijn", schrijft ze in een verklaring. Volgens Schuurmans is het van belang dat er snel helderheid komt.

Ander nieuws uit de nacht

PvdA en CU: armoede onder kinderen moet in 2030 gehalveerd zijn: De partijen presenteren vandaag een initiatiefwet. Op dit moment groeit een op de tien kinderen op in een gezin met een inkomen onder de lage-inkomensgrens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert.

Spanjaarden de straat op na dood homoseksuele man bij nachtclub: Samuel Luiz werd in de nacht van zaterdag op zondag buiten een nachtclub in A Coruña in elkaar geslagen door zeven mannen. Volgens getuigen was hij buiten een nachtclub aan het videobellen, toen een man dacht dat hij door Luiz werd gefilmd.

Coronacrisis zorgt voor sterke toename huisafval: Door onder meer het thuiswerken, de horecasluiting en opruimdrang tijdens de lockdown nam het aantal huisvuilkilo's fors toe. Van 8,5 miljard kilo in 2019 naar 9,1 miljard kilo vorig jaar.

Regisseur Richard Donner (The Omen, Superman, Lethal Weapon) overleden: Donner werd 91. Collega-regisseurs prijzen hem als één van de grondleggers van het moderne Hollywood. Hij begon zijn carrière als regisseur van tv-series,

En dan nog even dit:

Voor het eerst sinds de start van de coronapandemie begonnen koning Willem-Alexander en koningin Máxima gisteren weer aan een staatsbezoek. Het koningspaar landde met het regeringstoestel in Duitsland, met de koning als copiloot. Het staatsbezoek startte nog enigszins onwennig door een weigerende paraplu, maar vervolgens trok de koning als vanouds via rondleidingen en fotomomenten naar een staatsbanket. Het bezoek duurt in totaal drie dagen.

Een samenvatting van de eerste dag;