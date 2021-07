Etappe 10: nieuwe kans voor de (overgebleven) sprinters in de Tour

Gelukkig hoeft er niet al te veel geklommen te worden in de 191 kilometer lange etappe. Slechts één berg van de vierde categorie ligt op de route. Nairo Quintana hoeft dus niet te vrezen voor zijn bolletjestrui en ook Tadej Pogacar zal zijn voorsprong in het klassement niet met hand en tand hoeven verdedigen.

Niemand minder dan de 36-jarige Mark Cavendish lijkt op voorhand de grootste kanshebber voor de overwinning. Zijn verhaal is afgelopen week al geregeld opgetekend: 'Cavs' carrière leek eind vorig seizoen voorbij, tot Patrick Lefevere van zijn oude werkgever Deceuninck-QuickStep hem onderdak bood en zelfs een kans in de Ronde van Frankrijk gaf.

Dertig etappes won hij tussen 2008 en 2016 in de Tour en daar leek het bij te blijven, tot vorige week nummer 31 en 32 werden bijgeschreven.

Vandaag kan daar de 33ste overwinning bijkomen, eentje minder nog dan de 34 etappezeges van recordhouder Eddy Merckx in de Tour.

Maar het had niet veel gescheeld of ook aan Cavendishs Tour was in de Alpen een einde gekomen. Het was te danken aan sprintaantrekkers Michael Mørkøv en Tim Declercq dat de Brit binnen de tijdslimiet binnenkwam.