Regisseur Richard Donner (The Omen, Superman, Lethal Weapon) overleden

Filmmaker Richard Donner is overleden. De regisseur van filmklassiekers als The Omen en Superman werd 91. Collegaregisseurs prijzen Donner als één van de grondleggers van het moderne Hollywood.

Donner, geboren in New York, begon zijn carrière als regisseur van tv-series, zoals Gilligan's Island en The Twilight Zone. Hij brak in 1976 door met de bioscoopfilm The Omen, in een tijd waarin het horrorgenre populairder werd na het succes van The Excorcist. In The Omen wordt het doodgeboren kind van een Amerikaanse diplomaat vlak na de geboorte verwisseld met een ander kind. Dat blijkt uiteindelijk de zoon van de duivel te zijn.

Twee jaar later volgde Superman, een film waarmee acteur Christopher Reeves in de rol van de superheld en zijn alter ego Clark Kent veel roem vergaarde. Die film betekende een stijlbreuk met eerdere tv- en bioscoopverfilmingen van superheldenstrips. Tot dan toe was het superheldengenre vooral komisch en campy, maar Donner maakte van Superman een serieuze aangelegenheid. Ook vond hij dat superheldenfilms bij uitstek geschikt waren om de meest geavanceerde special effects te gebruiken.

Zo realistisch mogelijk

Hij stond erop dat de scenes waarin Reeves vliegt zo realistisch mogelijk waren, om het publiek ervan te kunnen overtuigen dat Superman net zo min gebonden was aan de zwaartekracht als een vogel of een vliegtuig. Zijn compromisloze houding zorgde ervoor dat hij als regisseur van het vervolg van Superman ontslagen werd.

De toon en aanpak van Donner kregen in latere jaren veel navolging. Inmiddels is het superheldengenre een van de belangrijkste kurken waar Hollywood op drijft.

Donner wordt ook gezien als één van de grote namen in een ander genre: de buddy cop-film. Hij maakte in totaal vier Lethal Weapon-films, waarin acteurs Mel Gibson en Danny Glover een agentenduo speelden.