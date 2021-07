Burgemeester geschrokken van 180 besmettingen in discotheek Enschede

Burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede is zich "rot geschrokken" van de vele besmettingen onder jongeren in de Enschedese discotheek Aspen Valley, Dat zei hij vanavond tijdens een raadsvergadering. "Dit had ik niet aan zien komen en dit vraagt om actie."

In Aspen Valley raakten vorige week zaterdag 180 mensen besmet met het coronavirus. Op het feest waren zo'n 600 mensen aanwezig. Het ging om het eerste feest dat sinds het uitbreken van de coronapandemie in de discotheek werd gegeven.

Jongeren moesten bij de ingang een negatieve testuitslag, vaccinatiebewijs of herstelbewijs laten zien. Ook moesten zij hun identiteitskaart en entreebewijs ter controle overhandigen.

Vandaag heeft Van Veldhuizen een gesprek gehad met de eigenaar en bedrijfsleider van de discotheek, meldt RTV Oost. "Ik snap dat iedereen nu om actie roept, dat vind ik zelf ook. Maar we kunnen pas wat doen als we weten wat de oorzaak van het probleem is", zegt de burgemeester. "Die is nog niet duidelijk. Ik had het in ieder geval niet voor mogelijk gehouden dat er 200 besmettingen zouden zijn op zo'n 600 tot 800 bezoekers."

QR-codes

Van Veldhuizen haalt als mogelijke oorzaak misbruik met QR-codes aan. "Als je dat doet, met die 25.000 coronadoden in het achterhoofd, moet je echt wakker worden. Het is erg onvolwassen om misbruik te maken van de coronatesten, en daarmee anderen in gevaar te brengen."

De uitbater van het bedrijf laat aan persbureau ANP weten dat voorafgaand aan en tijdens de opening juist extra voorzorgsmaatregelen waren genomen. Documenten van bezoekers werden dubbel gecheckt en het personeel werd twee keer per week getest.

Dat er mogelijk is gesjoemeld met QR-codes noemt het bedrijf zeer onwaarschijnlijk. "Bij het laten zien van de QR-code is een bewegend poppetje op een fiets te zien. Mocht iemand een screenshot van de code laten zien, dan beweegt het poppetje niet."

Dicht

De discotheek blijft dicht totdat er meer duidelijkheid is over de coronabesmettingen, tot tevredenheid van Van Veldhuizen. "Dat geeft tijd om uit te zoeken wat de oorzaak kan zijn geweest."

De burgemeester wil niet vooruitlopen op de uitkomsten van de onderzoeken die nu lopen. "De GGD is bezig met het bron- en contactonderzoek, waaraan de ondernemer volop medewerking verleent. Zolang dat niet is afgerond past het niet om voorbarige conclusies te trekken."