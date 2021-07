Coronacrisis zorgt voor sterke toename huisafval

Huishoudens hebben vorig jaar meer afval langs de weg gezet en naar de stort gebracht. Door onder meer het thuiswerken, de horecasluiting en opruimdrang tijdens de lockdown nam het aantal huisvuilkilo's ten opzichte van een jaar eerder fors toe.

Er werd 9,1 miljard kilo huishoudelijk afval ingezameld in 2020, meldt het CBS. Dat is zo'n 520 kilo per inwoner. Een jaar eerder produceerden alle huishoudens samen nog 8,5 miljard kilo afval, een toename van 5,7 procent. Daardoor is de hoeveelheid huishoudafval terug op het niveau van 2009.

"De hoeveelheid plastic verpakkingen, blik en drinkpakken is toegenomen net als de hoeveelheid oud papier en karton", zegt een woordvoerder van afvalverwerker Suez. "Mensen aten en kookten meer thuis, bestelden afhaalmaaltijden en kochten veel online. We zagen ook extra veel klusafval doordat mensen thuis aan de slag gingen. Dat zorgde ook voor een toename van bouw- en sloopafval bij grote verbouwingen."

Het grootste deel van het afval werd in kliko's bij mensen thuis opgehaald. Daarnaast nam ook de hoeveelheid afval toe die naar milieustraten en inzamelbakken is gebracht.