Inbrekers laten ravage achter in oorlogsmuseum Beek

Bij een inbraak vannacht in het Eyewitness Museum in Beek zijn zeker negen stukken buitgemaakt. De daders hebben een ravage achtergelaten in het museum.

In het oorlogsmuseum worden scènes uit de Tweede Wereldoorlog nagebootst met behulp van zo'n 150 poppen. Negen daarvan zijn meegenomen. Ze zijn onderdeel van een privécollectie.

De inbraak gebeurde vannacht rond 3.15 uur. De daders waren zo'n vijf minuten in het museum. Getuigen hebben een groep van ongeveer zes man gezien.

Gericht te werk

"Alles is kapotgemaakt", zegt eigenaar Wim Seelen tegen 1Limburg. "De voordeur is geramd. Alle vitrines zijn kapot en de deuren zijn ingeslagen."

Volgens hem gingen de dieven gericht te werk. "De verzameling bestaat louter uit originele attributen en een aantal topstukken die zeer zeldzaam en kostbaar zijn. Ze hebben geweten wat ze zochten."

Het museum is vandaag dicht voor politieonderzoek. De auto waarmee de daders de overval hebben gepleegd is zo'n 200 meter van het museum gevonden.