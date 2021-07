Geletruidrager Pogacar: 'Wil mezelf en de wereld laten zien dat ik het wéér kan'

Pogacar gelooft dat zijn team sterk genoeg is om hem door de komende twee weken heen te loodsen. "Vorig jaar hadden we pech, vooralsnog gaat alles goed. We zijn gemotiveerd, ik denk dat we goed genoeg zijn om voorop te rijden en de gele trui te verdedigen."

Pogacar greep afgelopen jaar de Tourzege door Primoz Roglic op de voorlaatste dag uit het geel te rijden in de tijdrit naar La Planche des Belles Filles. Deze editie wil de Sloveen bewijzen dat hij geen eendagsvlieg is.

"Ik voelde me supergoed, ik vond het fijn weer", zegt Pogacar op de rustdag over de regenachtige etappe van zaterdag. "Het was toen nog niet zo koud als zondag, dat was een heel zware dag voor iedereen, heel veeleisend na zo'n week."

Al na negen etappes lijkt de Tour de France beslist, Tadej Pogacar houdt de Ronde van Frankrijk in een wurggreep. Afgelopen zaterdag kon geen van zijn concurrenten een versnelling in de Alpen volgen, zondag gebeurde dat opnieuw.

De 22-jarige Sloveen is niet eens verrast door zijn eigen prestaties. "Ik ben blij met mijn vorm, maar ik had dit wel verwacht van mezelf. Door de vele valpartijen is het een moeilijke eerste week geweest, die valpartijen hebben invloed gehad op veel renners. Ik ben ook een keer gevallen, maar dat was een kleine val zonder veel gevolgen."

Hoe anders was dat voor Roglic, die in de eerste drie dagen twee keer onderuit ging en de Tour zondagochtend verliet. In de eerste bergetappes was hij, gehinderd door alle verwondingen, op grote achterstand gereden.

Kruijswijk aast op ritzege

Zijn ploeggenoot Steven Kruijswijk is ook al weggezakt uit de top van het klassement, hij staat veertigste op bijna vijftig minuten van Pogacar. Aan de ene kant teleurstellend, maar het biedt ook ruimte om op zoek te gaan naar een ritzege, zoals Kruijswijk drie jaar geleden deed in de etappe naar Alpe d'Huez, die hij na een lange solo nét niet won.

"Ik hoop dat dat erin zit. De vorm is denk ik wel goed en de conditie ook, alleen kwam het er de afgelopen twee dagen niet uit. Als we vooruitkijken naar de lastige ritten die gaan komen, wil ik me zeker laten zien en gaan voor die rit. Ik heb niks te verliezen en kan all-in gaan."