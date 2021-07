Martins Indi tekent voor vier seizoenen bij AZ: 'Heb nog veel te geven'

Verdediger Bruno Martins Indi heeft zich voor vier seizoenen verbonden aan AZ. De club uit Alkmaar huurde de 34-voudig international van Oranje vorig seizoen al van Stoke City.

Martins Indi (29) werd opgeleid bij Feyenoord en speelde 118 duels voor de club, voordat hij medio 2014 naar FC Porto vertrok. Dat jaar haalde hij ook brons met het Nederlands elftal bij het WK. Via Porto belandde Martins Indi bij Stoke City.

De verdediger is blij met de definitieve overgang. "AZ is een club die goed bij mij past. De speelstijl en de manier van werken spreken mij enorm aan. Daarnaast kan ik bij AZ in de top van Nederland spelen en bovendien spelen we Europees voetbal. Ik geloof in de plannen van de club en ik voel dat ik nog veel te geven heb. Het afgelopen seizoen smaakte naar meer."

Meerwaarde

Volgens directeur voetbalzaken Max Huiberts heeft Martins Indi afgelopen seizoen laten zien van meerwaarde te zijn voor AZ. "Zijn kwaliteiten staan buiten kijf. Daarnaast brengt hij leiderschap en veel ervaring met zich mee. Tegelijkertijd is hij heel erg gretig om te presteren. Bovendien is hij een linksbenige verdediger, waarmee wij onze opties in de defensie vergroten. Kortom, Bruno is een speler die ons sterker maakt."