'Niet iedereen begrijpt volledig waar we emotioneel doorheen zijn gegaan'

"Het is heel gek allemaal, met alles wat we hebben meegemaakt dit toernooi. Van de complete 'down' in de eerste wedstrijd tot waar we nu staan. We moeten onszelf soms in de arm knijpen om te realiseren wat we hebben bereikt", vertelt Nørgaard op een persconferentie.

'Ik denk niet dat iedereen volledig begrijpt waar we emotioneel doorheen zijn gegaan. En we zijn er nog niet doorheen, dit sluit je niet zomaar af", liet Hjulmand direct na de gewonnen kwartfinale tegen Tsjechië optekenen. Een paar dagen later, in aanloop naar de halve finale tegen Engeland, sluit middenvelder Christian Nørgaard zich daar bij aan.

Deens international Norgaard: 'We moeten onszelf soms in de arm knijpen' - NOS

"We beseffen het ook niet helemaal denk ik. Alleen als we foto's en filmpjes zien van de taferelen in Kopenhagen en andere steden. Dan zien we wat het betekent voor het land. Het is genieten, maar we zijn verre van klaar."

Terug naar Wembley

Denemarken gaat de halve finale tegen Engeland - die gespeeld wordt op Wembley - in als underdog. Maar winnen op Wembley, de Denen weten hoe dat voelt. Oktober vorig jaar versloeg Denemarken Engeland daar met 1-0 in de Nations League. Een foto van die wedstrijd is door Hjulmand gebruikt als motivatiemiddel, voorafgaand aan het EK.

"Ik liet de jongens die foto zien en zei dat we naar dit stadion terug zouden gaan", zei Hjulmand tegen de televisieverslaggever van DR (de Deense publieke omroep). "Het is magisch dat we het nu ook echt gehaald hebben."

Het enige doelpunt in die Nations League-wedstrijd kwam van de voet van Eriksen, die een penalty benutte. De spelmaker zal er dit keer dus niet bij zijn, maar desondanks verwacht Nørgaard een spannende strijd.

"We zijn gelijkwaardige ploegen, die beiden het momentum hebben. Engeland staat altijd hoog aangeschreven en is licht favoriet. Maar wij zijn klaar voor het gevecht en hebben voldoende kwaliteit om ze te verslaan."