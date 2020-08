Spaanse kranten zwaaien Juan Carlos uit na 'tweede abdicatie'

Maandenlang vulde nieuws over de coronacrisis de Spaanse voorpagina's, maar vandaag is het vertrek van de oud-koning uit zijn land het onbetwiste gesprek van de dag. Gisteren publiceerde het Spaanse koningshuis een brief van hem aan zijn zoon en opvolger Felipe. Daarin maakte het voormalig staatshoofd bekend zijn land te verlaten.

Juan Carlos, inmiddels 82, was de laatste jaren veel in opspraak. Zo maakte de Spaans openbaar aanklager in juni bekend een onderzoek naar hem te starten vanwege een smeergeldaffaire waarin hij spil is. Hij zou tientallen miljoenen euro's van Saudi-Arabië hebben gekregen voor zijn rol als onderhandelaar bij de aanleg van een hogesnelheidslijn.

Jaren geleden was er ook al veel te doen rond de koning: in 2012 maakte hij, midden in een zware economische crisis, een jachttrip naar Botswana die zou zijn betaald door een Saudische zakenman.

De maîtresse, de olifant en de aktetas

Het nieuws over Juan Carlos' vertrek komt voor veel Spanjaarden nu niet als een verrassing. "Zij zien het als een logisch gevolg na een opeenstapeling van schandalen", zegt correspondent Carlijn Teeven. "Die verbazen zich erover dat hij zoveel kon maken zonder dat dat directe consequenties had."

De krant El País citeerde vanmorgen treffend de woorden die Juan Carlos tegen een vriend zou hebben gezegd: "Jongeren onder de 40 zullen me alleen herinneren als die van Corinna, de olifant en de aktetas." Corinna is zijn maîtresse, de olifant slaat op zijn olifantenjacht in Botswana en de aktetas verwijst naar het corruptieschandaal.